LexisNexis Österreich expandiert und launcht LexisNexis Protégé™ Poland

Wien (OTS) -

LexisNexis Österreich & Central and Eastern Europe (CEE) gibt heute die Einführung von LexisNexis Protégé™ in Polen bekannt. LexisNexis Protégé™ Poland wurde entwickelt, um Jurist:innen dabei zu unterstützen, komplexe rechtliche Aufgaben effizienter, strukturierter und konsistenter zu bewältigen.

Die neue Lösung wurde speziell für die Nutzung in polnischer Sprache konzipiert. Mit einer Benutzererfahrung, die auf die Verarbeitung, Eingabe und Ausgabe polnischsprachiger Dokumente optimiert ist, macht LexisNexis Protégé™ Poland verlässliche juristische AI-Automatisierung für Anwender in Polen noch leichter zugänglich.

Die Automatisierungsfunktionen von LexisNexis Protégé™ wurden entwickelt, um juristische Arbeit zu vereinfachen, indem zentrale Aufgaben in strukturierte, wiederholbare und KI-gestützte Prozessschritte überführt werden. In einem privaten und sicheren LexisNexis Workspace, der speziell für Jurist:innen konzipiert wurde, können Nutzer mehrstufige Workflows einsetzen – von alltäglichen Aufgaben bis hin zu komplexen juristischen Tätigkeiten.

Neben Polen wird diese AI-gestützte Automatisierungsfunktionalität auch in der Schweiz und in Österreich eingeführt. Dies unterstreicht das Engagement von LexisNexis Österreich & CEE, zuverlässige und vertrauenswürdige und fundierte AI-Lösungen in Zentral- und Osteuropa verfügbar zu machen.

Susanne Mortimore, CEO LexisNexis Austria & CEE, erklärt: „Unser Ziel ist es, die globale Innovationskraft von LexisNexis in der gesamten CEE-Region zugänglich zu machen, Polen und die Schweiz sind dabei die nächsten Schritte. Wir freuen uns darauf, zukünftig auch vertrauenswürdige LexisNexis Inhalte bereitzustellen, die gezielt auf die jeweiligen lokalen Rechtsordnungen zugeschnitten sind.“

Produktfunktionen

LexisNexis Protégé™ bietet neben den Automatisierungsfunktionen auch sicheren Zugang zu universell einsetzbaren AI-Modellen verschiedener Anbieter. Da juristische Arbeit zunehmend AI-gestützt erfolgt, stellt LexisNexis Protégé™ eine datenschutzkonforme und verschlüsselte Lösung bereit, die den Wechsel zwischen unterschiedlichen Tools überflüssig macht. Kund:innen können ihre Anwendungsfälle erweitern und ein breiteres Spektrum an Aufgaben bearbeiten. Darunter Advanced Reasoning und Websuche für besonders komplexe rechtliche Fragestellungen ebenso wie einfache Themenrecherchen, alltägliche Aufgaben, Brainstorming. Nutzer können dabei zwischen verschiedenen Modellen wählen, darunter Claude von Anthropic und GPT von OpenAI.

Der Datenraum von LexisNexis Protégé™ ist ein privater und sicherer Datenbereich, in dem Nutzer:innen zentrale Informationen für künftige AI-gestützte Aufgaben speichern können. Dadurch können Jurist:innen relevanten Kontext für die weitere Verarbeitung rasch verfügbar machen: Von Bestpractices für die Texterstellung und bewährten Formulierungen bis hin zu mandantenspezifischen Informationen. Die neue Funktion wurde entwickelt, um Nutzer dabei zu unterstützen, effizienter und konsistenter mit AI zu arbeiten. Sämtliche Informationen werden dabei vollständig DSGVO-konform verarbeitet und sicher in Europa gehostet.

LexisNexis Österreich & CEE ist ein führender Anbieter intelligenter Rechtsinformation. Als Pionier bei neuen Technologien kombiniert LexisNexis hochwertige Information aus Recht & Wirtschaft mit zukunftsweisenden digitalen Lösungen, um seinen Kunden in Österreich sowie in Zentral- und Osteuropa mit schnelleren und relevanteren Antworten, zu besseren Entscheidungen und damit zu Vorsprung in Ihrem beruflichen Alltag zu verhelfen.

LexisNexis® Legal & Professional bietet AI-gestützte juristische, regulatorische und wirtschaftliche Informationen, Analysen und Workflows, die Kund:innen dabei unterstützen, ihre Produktivität zu steigern, fundiertere Entscheidungen zu treffen, bessere Ergebnisse zu erzielen und die Rechtsstaatlichkeit weltweit zu fördern. Als digitaler Pionier brachte LexisNexis® Legal & Professional mit seinen Lexis®- und Nexis®-Diensten juristische und wirtschaftliche Informationen online. Das Unternehmen betreut Kund:innen in mehr als 150 Ländern, beschäftigt weltweit 11.900 Mitarbeitende und ist Teil von RELX, einem globalen Anbieter informationsbasierter Analyse- und Entscheidungstools für professionelle Anwender:innen und Unternehmen.