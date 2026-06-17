- 17.06.2026, 14:26:02
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Aviso: PK – Kindergarten neu denken
„Kindergarten neu denken“ ist eine umfassende Reform, um den Kindergarten als erste Bildungseinrichtung zu stärken und für die Zukunft weiterzuentwickeln. Als Grundlage für die Neuerungen im pädagogischen Bereich startete im März eine breite Umfrage. Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling präsentiert gemeinsam mit SPÖ-Gemeinderätin Astrid Pany Ergebnisse der Befragung und erste politische Ableitungen.
Datum: Freitag, 19. Juni 2026, Beginn: 9 Uhr
Ort: Bildungscampus Heidemarie Lex-Nalis, Rappachgasse 44, 1110 Wien
Medienvertreter*innen sind herzlich eingeladen!
Rückfragen & Kontakt
Stephan Maier
Mediensprecher der Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling
[email protected]
Gwendolin Melchart, MA
Landtags- und Gemeinderatsklub der SPÖ
Medien & Öffentlichkeitsarbeit
E-Mail: [email protected]
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