  • 17.06.2026, 14:26:02
  • /
  • OTS0157

Aviso: PK – Kindergarten neu denken

Wien (OTS) - 

„Kindergarten neu denken“ ist eine umfassende Reform, um den Kindergarten als erste Bildungseinrichtung zu stärken und für die Zukunft weiterzuentwickeln. Als Grundlage für die Neuerungen im pädagogischen Bereich startete im März eine breite Umfrage. Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling präsentiert gemeinsam mit SPÖ-Gemeinderätin Astrid Pany Ergebnisse der Befragung und erste politische Ableitungen.

Datum: Freitag, 19. Juni 2026, Beginn: 9 Uhr

Ort: Bildungscampus Heidemarie Lex-Nalis, Rappachgasse 44, 1110 Wien

Medienvertreter*innen sind herzlich eingeladen!

Rückfragen & Kontakt

Stephan Maier

Mediensprecher der Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling

[email protected]

Gwendolin Melchart, MA

Landtags- und Gemeinderatsklub der SPÖ
Medien & Öffentlichkeitsarbeit
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Stadt Wien - Kommunikation und Medien (KOM)

Rückfragen & Kontakt

Stephan Maier

Mediensprecher der Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling

[email protected]

Gwendolin Melchart, MA

Landtags- und Gemeinderatsklub der SPÖ
Medien & Öffentlichkeitsarbeit
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright