Aviso: PK – Kindergarten neu denken

Wien (OTS) -

„Kindergarten neu denken“ ist eine umfassende Reform, um den Kindergarten als erste Bildungseinrichtung zu stärken und für die Zukunft weiterzuentwickeln. Als Grundlage für die Neuerungen im pädagogischen Bereich startete im März eine breite Umfrage. Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling präsentiert gemeinsam mit SPÖ-Gemeinderätin Astrid Pany Ergebnisse der Befragung und erste politische Ableitungen.

Datum: Freitag, 19. Juni 2026, Beginn: 9 Uhr

Ort: Bildungscampus Heidemarie Lex-Nalis, Rappachgasse 44, 1110 Wien

Medienvertreter*innen sind herzlich eingeladen!