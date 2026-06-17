Fußball-WM-Frühstück im ORF Vorarlberg

Wien (OTS) -

Als Österreich am 17. Juni 2026 in die Fußball-Weltmeisterschaft startete, wurde das ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg in Dornbirn bereits um 5.30 Uhr zur einzigartigen Fan-Location. Auf Einladung von ORF-Landesdirektor Markus Klement und des Vorarlberger Fußballverbands (VFV) verfolgten mehr als 150 begeisterte Fußballfans das WM-Auftaktspiel der österreichischen Nationalmannschaft gegen Jordanien live auf der Großleinwand. Es war ein Traumstart für Österreich: Erstmals seit 36 Jahren gewann das österreichische Team wieder ein Spiel bei einer WM. Das 3:1 gegen Jordanien war zwar eine Zitterpartie, aber am Ende ein verdienter Sieg. Mit Paul Wanner hat Vorarlberg seinen zweiten WM-Spieler in der Geschichte. Der gebürtige Dornbirner ist nach Bruno Pezzey erst der zweite Vorarlberger, der bei einer Fußball-WM zum Einsatz gekommen ist.

Einblicke in die Stadionatmosphäre in San Francisco

Sportkoordinator Thomas König und Sportreporter Andreas Blum vom ORF Vorarlberg führten durch den frühmorgendlichen Top-Event. Dabei wurde das Live-Publikum fachkundig durchs Match begleitetet, zudem gab es auch exklusive Einblicke in die Stadionatmosphäre in San Francisco: Live übertragen wurde nämlich das internationale TV-Signal, das u. a. auch das Aufwärmen der Mannschaften und die mitreißende Stimmung vor dem Anpfiff um 6.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit zeigte.

Sänger George Nussbaumer performte WM-Song

In der Halbzeitpause sorgte George Nussbaumer mit seinem eigens komponierten WM-Song „Wir fahren nach Amerika“ für ein musikalisches Highlight. Unter den Fußballfans waren u. a. Alfons Kirchmann (Präsident VFV), Andreas Kopf (Sportdirektor VFV), Philipp Netzer und Eric Orie (Sportdirektor bzw. sportlicher Berater SCR Altach), Markus Mader (Trainer Austria Lustenau), Spielerberater Mario Weger, Clemens Fiel (Geschäftsführer ASVÖ Vorarlberg), Matthias Günther (ehemaliger Handball-Nationalteamspieler), zahlreiche Spieler von Fußballclubs aus ganz Vorarlberg und der Fußballnachwuchs vom Sportgymnasium Dornbirn. Für das leibliche Wohl und gute Stimmung der Frühaufsteher im vollen Publikumsstudio sorgte ein herzhaftes Fußball-Frühstücksbuffet mit Weißwürsten, Leberkäse und vielen anderen Köstlichkeiten aus der Funkhaus-Küche.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Dieses WM-Frühstück im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg war ein echter Heimsieg für den Gemeinschaftsgeist! Österreichs Fußballmannschaft ist zurück auf dem internationalen Rasen und wir sind stolz, diesen historischen Moment gemeinsam mit Fans und dem Vorarlberger Fußballverband erlebt zu haben!“

Horst Elsner, Geschäftsführer Vorarlberger Fußballverband: „Eine großartige Idee von ORF-Landesdirektor Markus Klement zum österreichischen WM-Start und wir als Vorarlberger Fußballverband sind sofort auf diesen Zug aufgesprungen. Ein gelungenes Beispiel dafür, wie starke Partner den Fußball auch abseits des Spielfelds erlebbar machen. Ein großes Dankeschön an das Team des ORF Vorarlberg für die Organisation im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg und natürlich auch an die Bäckerei Mangold, die das tolle Frühstück großzügig unterstützt hat.“