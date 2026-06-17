PK EINLADUNG: European Brand Institute präsentiert 23. Österreichische Markenwert Studie

Wien (OTS) -

Am Mittwoch, 1. Juli 2026 lädt das European Brand Institute zur Jahrespressekonferenz und präsentiert internationale Entwicklungen, Herausforderungen und Potenziale für Österreich, sowie zum 23. Mal die wertvollsten Markenunternehmen Österreichs, dabei wurde auch deren Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung in Österreich untersucht.

Ihre Gesprächspartner werden sein:

Datum: 1.7.2026, um 10.30 Uhr

Ort: APA Pressezentrum

Laimgrubengasse 10, 1060 Wien

Redaktionen und Medienvertreter sind herzlich eingeladen.

Live-Stream der PK unter: https://events.streaming.at/ebi-20260701

Bitte um verbindliche Anmeldung ausschließlich unter: [email protected].

Pressekonferenz: 23. Österreichische Markenwert Studie 2026

Am Mittwoch, 1. Juli 2026 lädt das European Brand Institute zur Jahrespressekonferenz und präsentiert zum 23. Mal die wertvollsten Markenunternehmen Österreichs.

Datum: 01.07.2026, 10:30 Uhr - 01.07.2026, 11:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: APA Pressezentrum

Laimgrubengasse 10

1060 Wien

Österreich

URL: https://www.europeanbrandinstitute.com