  • 17.06.2026, 14:07:02
  • /
  • OTS0152

PK EINLADUNG: European Brand Institute präsentiert 23. Österreichische Markenwert Studie

Wien (OTS) - 

Am Mittwoch, 1. Juli 2026 lädt das European Brand Institute zur Jahrespressekonferenz und präsentiert internationale Entwicklungen, Herausforderungen und Potenziale für Österreich, sowie zum 23. Mal die wertvollsten Markenunternehmen Österreichs, dabei wurde auch deren Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung in Österreich untersucht.

Ihre Gesprächspartner werden sein:

  • Datum: 1.7.2026, um 10.30 Uhr
  • Ort: APA Pressezentrum
  • Laimgrubengasse 10, 1060 Wien

Redaktionen und Medienvertreter sind herzlich eingeladen.
Live-Stream der PK unter: https://events.streaming.at/ebi-20260701

Bitte um verbindliche Anmeldung ausschließlich unter: [email protected].

Pressekonferenz: 23. Österreichische Markenwert Studie 2026

Am Mittwoch, 1. Juli 2026 lädt das European Brand Institute zur Jahrespressekonferenz und präsentiert zum 23. Mal die wertvollsten Markenunternehmen Österreichs.

Datum: 01.07.2026, 10:30 Uhr - 01.07.2026, 11:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: APA Pressezentrum
Laimgrubengasse 10
1060 Wien
Österreich

URL: https://www.europeanbrandinstitute.com

Rückfragen & Kontakt

European Brand Institute
Mag. Renate Altenhofer [email protected]
www.europeanbrandinstitute.com

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | MAM

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

[Mittwoch, 01.07.2026, 10:30]

European Brand Institute GmbH

Rückfragen & Kontakt

European Brand Institute
Mag. Renate Altenhofer [email protected]
www.europeanbrandinstitute.com

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright