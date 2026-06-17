- 17.06.2026, 14:07:02
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PK EINLADUNG: European Brand Institute präsentiert 23. Österreichische Markenwert Studie
Am Mittwoch, 1. Juli 2026 lädt das European Brand Institute zur Jahrespressekonferenz und präsentiert internationale Entwicklungen, Herausforderungen und Potenziale für Österreich, sowie zum 23. Mal die wertvollsten Markenunternehmen Österreichs, dabei wurde auch deren Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung in Österreich untersucht.
Ihre Gesprächspartner werden sein:
- Prof. DI Dr. Gerhard HREBICEK, MBA, Präsident European Brand Institute
- Dr. Gerald GANZGER, Managing Partner, LGP Lawyers
- Mag. Herbert KOVAR, Managing Partner Tax & Legal, Deloitte Österreich
- Mag. Daniela GRUBER, Co-Founder Lindlpower Impact Personalmanagement
- Datum: 1.7.2026, um 10.30 Uhr
- Ort: APA Pressezentrum
- Laimgrubengasse 10, 1060 Wien
Redaktionen und Medienvertreter sind herzlich eingeladen.
Live-Stream der PK unter: https://events.streaming.at/ebi-20260701
Bitte um verbindliche Anmeldung ausschließlich unter: [email protected].
Pressekonferenz: 23. Österreichische Markenwert Studie 2026
Am Mittwoch, 1. Juli 2026 lädt das European Brand Institute zur Jahrespressekonferenz und präsentiert zum 23. Mal die wertvollsten Markenunternehmen Österreichs.
Datum: 01.07.2026, 10:30 Uhr - 01.07.2026, 11:30 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: APA Pressezentrum
Laimgrubengasse 10
1060 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
European Brand Institute
Mag. Renate Altenhofer [email protected]
www.europeanbrandinstitute.com
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