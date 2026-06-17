  • 17.06.2026, 13:37:02
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Frühstücks-Fußball als Elfer für die Wiener Wirte

Großer Andrang bei den Public Viewings – Sieg für National-Elf und Wiener Wirte – Peschta: „So macht es Spaß, Wirt zu sein“

Wien (OTS) - 

Als heute um 6 Uhr früh in San Francisco der Anpfiff für Österreichs erstes Fußball-WM-Spiel seit 28 Jahren ertönte, war der auch in vielen Gastgärten und Lokalen Wiens zu hören. Bei den zahlreichen Public Viewings quer über die Stadt verteilt herrschte gute Stimmung und Mitfiebern mit der National-Elf. „Und als Arnautovic zur Krönung noch den Elfer im Tor versenkte, war das auch ein Höhepunkt in unserem Gastro-Jahr“, weiß Thomas Peschta, Obmann der Fachgruppe Gastronomie in der Wirtschaftskammer Wien schon jetzt.

Ein Rundruf der Wirtschaftskammer Wien unter den Betrieben, die heute Früh aufsperrten, zeigt bei allen ein gleiches Bild. Peschta: „Volle Lokale und Gastgärten und dort richtig gute Stimmung. Da macht es uns Wirten auch richtig Spaß, für unsere Gäste da zu sein.“ Und auch Berndt Querfeld, Chef des Café Landtmann und dort auch Public Viewing-Anbieter, zeigt sich begeistert: „Großartige Stimmung, volle Begeisterung und viele glückliche Gäste – wenn Public Viewing so viel Freude macht, ist das auch für uns als Gastgeber der schönste Erfolg.“

Übrigens: Die Wirtschaftskammer Wien hat eine Liste von Public Viewing-Angeboten aus der ganzen Stadt zusammengetragen. Hier findet jeder Wiener und jede Wienerin sicher etwas Passendes. Zu finden ist die Auflistung unter www.wm-publicviewing.wien

Rückfragen & Kontakt

Wirtschaftskammer Wien
Mag. (FH) Stephan Fuchs
Telefon: 01/54150-1465
E-Mail: [email protected]

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