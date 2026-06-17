25 Jahre ENERGIEALLIANZ Austria:

Wien (OTS) -

Vor 25 Jahren entstand die ENERGIEALLIANZ Austria GmbH als Antwort auf die Liberalisierung der Strom- und Gasmärkte. Was als strategische Kooperation regionaler Energieversorger begann, hat sich zu einem der führenden Energievertriebs- und Handelsunternehmen Österreichs entwickelt. Anlässlich ihres 25-jährigen Bestehens zog die Geschäftsführung der EAA, mit Herwig Hauenschild, Thomas Pucharski und Thomas Torda, gestern gemeinsam mit Vertretern der Eigentümer sowie Vortragenden und Gästen aus Wirtschaft und der Energiebranche Bilanz und diskutierte die Herausforderungen der kommenden Jahrzehnte. WIFO-Chef, Prof. Dr. Gabriel Felbermayr analysierte in seinem Vortrag „Stabilität und Resilienz in dynamischen Energiemärkten“ die Entwicklung der vergangenen 25 Jahre und die aktuellen Herausforderungen der europäischen Energiewirtschaft.

Kundennähe als Erfolgsrezept

Die ENERGIEALLIANZ Austria beliefert aktuell rund 2,8 Millionen Kundenanlagen mit Strom und Erdgas. In der Diskussion erläuterte Geschäftsführer Thomas Pucharski, was die EAA besonders auszeichnet: „Es ist die Kombination aus Größe und Nähe. Wir sind professionell und leistungsfähig – gleichzeitig, aber sehr stark an den Bedürfnissen unserer Kundinnen und Kunden orientiert. Den Unterschied macht die Verbindung aus Größe, Erfahrung und echter Kundennähe. Die EAA investiert seit vielen Jahren konsequent in Servicequalität, digitale Lösungen und persönliche Betreuung. Dabei geht es nicht nur darum, Energie zu liefern, sondern langfristige persönliche Beziehungen aufzubauen und Vertrauen zu schaffen. Pucharski: „Die EAA versteht den Energiemarkt nicht nur aus strategischer oder technologischer Sicht, sondern vor allem aus der Perspektive der Kundinnen und Kunden. Gerade in einem zunehmend komplexen Markt sind Kundennähe und Verlässlichkeit ein entscheidender Faktor.“ Auch zur weiteren Entwicklung der Kundenbeziehungen zeichnet Pucharski ein klares Bild. „Die Erwartungen der Kundinnen und Kunden verändern sich weiter. Energie wird digitaler, individueller und vernetzter. Genau darauf bereiten wir uns vor – mit innovativen Produkten, modernen Plattformen und konsequentem Fokus auf Servicequalität.“

Digitalisierung und Innovation als Schlüssel für die Energiezukunft

Die EAA-Geschäftsführung sieht Digitalisierung und Innovation als wesentliche Voraussetzungen für die erfolgreiche Weiterentwicklung der Energiewirtschaft. Digitale Prozesse, intelligente Tarife, Speicherlösungen, neue Vermarktungsmodelle und datenbasierte Services werden künftig eine noch größere Rolle spielen. Geschäftsführer Herwig Hauenschild: „Digitalisierung darf nie Selbstzweck sein. Kundinnen und Kunden erwarten einfache digitale Lösungen, aber auch die Möglichkeit einer persönlichen Ansprache. Die Zukunft liegt in der intelligenten Verbindung aus Technologie und Kundennähe. Gerade das neue Elektrizitätswirtschaftsgesetz mit den klaren rechtlichen Grundlagen für eine elektronische Kommunikation mit den Kundinnen und Kunden ist ein Motor für die weitere Digitalisierung. Außerdem gibt es jetzt endlich Regeln, wonach standardmäßig die Viertelstundenwerte aus den Smart-Metern verwendet werden. So kommt das österreichische Stromsystem in der Energiezukunft an!“ Für Herwig Hauenschild wird aus den Erfahrungen der vergangenen Jahre auch deutlich, wie wichtig neben starken Partnerschaften Resilienz, Stabilität und Innovation tatsächlich sind. „Es hat sich gezeigt, dass Energieunternehmen heute noch mehr Verantwortung tragen als früher – wirtschaftlich, gesellschaftlich und auch geopolitisch.“ Zuletzt mussten in kürzester Zeit größte energiewirtschaftliche, rechtliche und organisatorische Herausforderungen bewältigt werden. Die EAA konnte gerade in dieser Phase ihre Innovationskraft, Stabilität und Marktkompetenz unter Beweis stellen. „Für mich wurde gerade in den letzten Jahren sehr klar, dass die Zukunft der Energiebranche noch stärker von Transformation, Flexibilität und strategischer Zusammenarbeit geprägt sein wird. Die ENERGIEALLIANZ Austria hat dafür eine sehr starke Ausgangsposition und wird mit ihrer Erfahrung und Marktposition eine zentrale Rolle in Österreichs Energiewelt der Zukunft spielen.“

Das größte Infrastrukturprojekt unserer Generation

Für Geschäftsführer Thomas Torda liegt ein wesentlicher Erfolgsfaktor der vergangenen 25 Jahre in der konsequenten Bündelung von Kompetenzen, Ressourcen und regionalen Stärken. Die Entscheidung zur Zusammenarbeit habe nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit erhöht, sondern auch die Grundlage für nachhaltiges Wachstum geschaffen. Die vergangenen Jahre waren von außergewöhnlichen Herausforderungen geprägt. Pandemie, Energiekrise, geopolitische Unsicherheiten und volatile Märkte verlangten hohe Anpassungsfähigkeit und verantwortungsvolles Handeln, sagte Thomas Torda. Gleichzeitig wurden das Risiko- und Liquiditätsmanagement weiterentwickelt, die Eigenkapitalbasis gestärkt und langfristige Finanzierungspartnerschaften ausgebaut. Torda: „Die Energiewende ist das größte Infrastrukturprojekt unserer Generation. Wer langfristig investieren will, braucht Stabilität. Deshalb haben wir unsere Eigenkapitalbasis gestärkt – nicht für die Bilanz, sondern um auch morgen noch handlungsfähig zu sein.“

Heute vereint die ENERGIEALLIANZ Austria mehrere starke Vertriebsmarken unter einem Dach. Der Fokus der Arbeit liegt dabei zunehmend auf der Verbindung von Versorgungssicherheit, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit.

Für die Zukunft sieht das Unternehmen die zentrale Herausforderung weniger im Ausbau erneuerbarer Technologien selbst, als vielmehr in deren wirtschaftlicher Integration in das Energiesystem. Themen wie Eigenverbrauchsoptimierung, Speicherlösungen, intelligente Steuerung und Vermarktung werden dabei eine immer größere Rolle spielen. Torda: „Die entscheidende Frage lautet heute nicht mehr, ob wir nachhaltiger werden wollen. Die entscheidende Frage lautet, wie wir Nachhaltigkeit wirtschaftlich erfolgreich machen.“

Als Energievertrieb der Zukunft versteht sich die ENERGIEALLIANZ Austria zunehmend als Plattform und Partner für Kundinnen und Kunden. Ziel ist es, die steigende Komplexität der Energiewelt beherrschbar zu machen und Unternehmen wie Privatkunden bei der Umsetzung der Energiewende zu begleiten. Neben technologischen Innovationen gewinnen dabei Energieeffizienz und der bewusste Umgang mit Energie weiter an Bedeutung. Nachhaltigkeit, Versorgungssicherheit und Leistbarkeit werden künftig noch stärker gemeinsam gedacht werden müssen. Torda: „Die Energiewende wird nicht daran scheitern, dass uns Technologien fehlen. Die Technologien sind da. Die entscheidende Frage ist, ob wir sie wirtschaftlich tragfähig und für unsere Kundinnen und Kunden nutzbar machen können.“ Für die kommenden Jahre setzt die ENERGIEALLIANZ Austria auf Stabilität, starke Partnerschaften und eine klare strategische Orientierung. Denn die Transformation des Energiesektors könne nur gemeinsam gelingen.

Resiliente Energiemärkte als Schlüssel für Europas Zukunft

In seiner Keynote „Stabilität und Resilienz in dynamischen Energiemärkten“ analysierte Prof. Gabriel Felbermayr die Entwicklung der vergangenen 25 Jahre und die aktuellen Herausforderungen der europäischen Energiewirtschaft. Felbermayr betonte, dass die Liberalisierung der Energiemärkte Wettbewerb, Innovation und europäische Integration gestärkt habe. Gleichzeitig hätten die jüngsten Krisen gezeigt, wie wichtig robuste Marktstrukturen, Investitionen in Infrastruktur und verlässliche regulatorische Rahmenbedingungen seien. Sein Fazit: „Resiliente Energiemärkte, europäische Integration und starke Unternehmen sind zentrale Voraussetzungen, um Versorgungssicherheit, Wettbewerbsfähigkeit und eine erfolgreiche Energiewende langfristig zu gewährleisten.“

Blick nach vorne

Zum Abschluss der Veranstaltung formulierten die Mitglieder der Geschäftsführung ihren Wunsch für die nächsten 25 Jahre der ENERGIEALLIANZ Austria: Stabilität und Innovationskraft bewahren, Kundennähe weiter stärken und die Energiewende gemeinsam mit Kundinnen und Kunden aktiv gestalten. „Die Zukunft der Energiewirtschaft wird nachhaltiger, digitaler und vernetzter sein. Umso wichtiger bleiben Verlässlichkeit, Verantwortung und die Fähigkeit, Wandel aktiv mitzugestalten. Dafür steht die ENERGIEALLIANZ Austria seit 25 Jahren – und dafür wollen wir auch in Zukunft stehen“, so die Geschäftsführung abschließend.

Über ENERGIEALLIANZ Austria GmbH

Die ENERGIEALLIANZ Austria ist die gemeinsame Energievertriebs- und Handelsgesellschaft von Burgenland Energie AG, EVN AG und Wien Energie GmbH. Die EAA verfügt neben der Firmenzentrale in Wien über einen Standort in Linz und zählt zu den führenden Energievertriebsunternehmen Österreichs. Das Unternehmen beliefert rund 2,6 Millionen Kundenanlagen - von Privathaushalten über Gewerbe- bis hin zu Großindustriekunden - mit Strom, Erdgas und allen dazugehörenden Services und Dienstleistungen. Im Geschäftsjahr 2024/25 hat die EAA einen Umsatz von mehr als 3,2 Milliarden Euro erwirtschaftet und ihre Kunden in allen Verbrauchsegmenten in Österreich und Deutschland mit mehr als 16,9 TWh Strom sowie 9,4 TWh Erdgas beliefert. Der EAA-Energiehandel zählt mit einer Handelsmenge von 50,3 TWh Strom sowie 35 Millionen Tonnen CO₂-Zertifikaten zu den führenden Handelshäusern Österreichs.