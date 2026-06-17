FPÖ-Landbauer: „Rote Karte für SPÖ-Sporrer-Pläne! Hände weg von unseren Bezirksgerichten“

Sankt Pölten (OTS) -

„Ein weiterer Kahlschlag bei den Bezirksgerichten in Niederösterreich wäre nur ein weiterer Anschlag der Verlierer-Ampel auf den ländlichen Raum. Probleme sollen am besten dort gelöst werden, wo sie entstehen oder verursacht werden“, warnt FPÖ Niederösterreich Landesparteiobmann LH-Stellvertreter Udo Landbauer vor einer Standortreduktion bei den Bezirksgerichten in NÖ.

„Ein Einsparen auf Kosten der ländlichen Bevölkerung lehnen wir klar ab. Die SPÖ und Justizministerin Sporrer haben mittlerweile jeden Kontakt zur Bevölkerung und zur Lebensrealität der Landsleute verloren“, so Landbauer weiter und schließt: „Die Bezirksgerichte sind für unsere Familien und Pensionisten ein unverzichtbarer Zugang zum Rechtsstaat. Schluss mit der permanenten Ausdünnung der ländlichen Regionen.“