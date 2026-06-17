- 17.06.2026, 13:09:32
- /
- OTS0129
Termine am 18. Juni in der Rathauskorrespondenz
Änderungen vorbehalten
- 16.30 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Währing (18., Martinstraße 100, Amtshaus, Festsaal)
- 17.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Wieden (4., Favoritenstraße 18, Bezirksvorstehung Wieden, Festsaal)
(Schluss) red
Rückfragen & Kontakt
Rathauskorrespondenz
Stadt Wien - Kommunikation und Medien, Diensthabende*r Redakteur*in
Service für Journalist*innen, Stadtredaktion
Telefon: 01 4000-81081
E-Mail: [email protected]
Website: https://presse.wien.gv.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRK