APA-Redaktionsbeirat zu neuer interimistischer Geschäftsführerin

Wien (OTS) -

Der APA-Redaktionsbeirat begrüßt die Entscheidung der Eigentümer der Austria Presse Agentur, die bisherige Chefredakteurin Maria Scholl interimistisch mit dem Vorsitz der Geschäftsführung zu betrauen. Wir freuen uns, dass die APA damit in ihrem Jubiläumsjahr – 80 Jahre nach der Gründung – erstmals von einer Frau geführt wird. Ihre Ernennung sehen wir auch als fachliche Anerkennung für die gesamte Redaktion.

Maria Scholl hat in ihrer Amtszeit als Chefredakteurin bewiesen, dass für sie journalistische Exzellenz, faktenbasierte Berichterstattung und Unabhängigkeit von jeglichen Einflüssen an oberster Stelle stehen. Ihre Ernennung zur Geschäftsführerin sehen wir als Bekenntnis der APA-Eigentümer zu Stabilität, Verlässlichkeit und Unabhängigkeit.

In den derzeit auch medienpolitisch turbulenten Zeiten braucht Österreich eine zuverlässige, unabhängige und allseits anerkannte APA mehr denn je. Krisen und Transformationsprozesse haben die Bedeutung unseres Unternehmens für die österreichische Medienlandschaft in den vergangenen Jahren wachsen lassen.

Wir sind überzeugt, dass die neue Geschäftsführerin Maria Scholl das Flaggschiff der österreichischen Medien auf Kurs halten wird - zum Wohle der APA, ihrer Genossenschafter und des ganzen Landes. Wir danken ihr für ihre bisherige Tätigkeit und wollen sie auch in ihrer neuen nach bestem Wissen und Gewissen unterstützen. Auch dem neuen zweiten Geschäftsführer Klemens Ganner wünschen wir viel Erfolg.

Als APA-Redaktionsbeirat haben wir die Vorgänge der vergangenen Monate bei unserem größten Genossenschafter ORF mit großer Sorge verfolgt, ebenso wie die politische Begleitmusik rund um den Entschluss unseres bisherigen Geschäftsführers Clemens Pig, sich um den Posten des ORF-Generaldirektors zu bewerben.

Wir sind froh, dass in diesem Prozess kein Schaden für das Ansehen der APA entstanden ist und hoffen, dass dies auch so bleiben sind. Auch Clemens Pig wünschen wir alles Gute für seine neue Aufgabe. Wir hoffen, dass es ihm gelingen wird, den ORF in ruhigere Fahrwasser zu führen und die Unabhängigkeit seiner Redaktionen zu verteidigen.

Während ihrer interimistischen Bestellung wird sich Maria Scholl aus der operativen Führung der Redaktion zurückziehen. Wir begrüßen diesen Schritt, in dem wir ebenfalls ein Bekenntnis zur Unabhängigkeit der Redaktion erkennen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Katharina Schell und Christian Kneil, die die Chefredaktion interimistisch führen werden. Diesbezüglich verweisen wir auf die gute Übung von Besetzungen der Führungsposten aus dem Kreise der Redaktion – wie bereits bei Maria Scholl und ihren drei unmittelbaren Vorgängern als Chefredakteure. Daher pochen wir darauf, dass dies auch bei künftigen Bestellungen der Fall sein wird.

Der APA-Redaktionsbeirat ist die gewählte Vertretung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Geschäftsfeldes „Nachrichtenagentur“ der Austria Presse Agentur gegenüber Geschäftsführung und Chefredaktion. Er berät beide in strategischen, organisatorischen und redaktionellen Fragen, die über den Normalbetrieb hinausgehen und mittel- oder langfristige Auswirkungen auf die journalistische Arbeit bzw. das journalistische Arbeitsumfeld in der APA haben. Der Redaktionsbeirat hat vier direkt gewählte Mitglieder.

Der APA-Redaktionsbeirat (Franz Spiegelfeld, René Steigberger, Philip Stotter und Stefan Vospernik)