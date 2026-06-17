SPÖ-Seltenheim zu Inflation: „Kickl-Idol Trump ‚liebt die Inflation‘ – SPÖ tut alles, um Inflation bestmöglich zu bremsen“

Wien (OTS) -

Für SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim zeigen die Zahlen zur Mai-Inflation, wie sehr die Trumpflation Österreich belastet. „Die Auswirkungen des von Kickl-Idol Trump vom Zaun gebrochenen Iran-Kriegs fachen die Teuerung weltweit und auch in Österreich an. Während sich Kickl-Vorbild Trump hinstellt und wörtlich sagt, dass er ‚die Inflation liebt‘, tut die SPÖ alles, um die Inflation bestmöglich abzufedern. Mit der SPÖ in der Regierung ist garantiert, dass sich die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen. Wir Sozialdemokrat*innen greifen gezielt ein und arbeiten weiter konsequent daran, die Teuerung zu drücken, während FPÖ und Grüne die Menschen bei der Teuerung im Stich lassen und gegen wichtige Entlastungsmaßnahmen wie zum Beispiel die von der SPÖ durchgesetzte Halbierung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel sind. Klar ist: Wer sich so wie FPÖ und Grüne gegen Anti-Teuerungsmaßnahmen stellt, stellt sich gegen die Bevölkerung“, betont Seltenheim, der daran erinnert, dass „die FPÖ im Parlament gegen fast jede Maßnahme zur Bekämpfung der Teuerung gestimmt hat, während die Grünen in ihrer Regierungszeit die Teuerung durchrauschen haben lassen“, so Seltenheim heute, Mittwoch, gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer ist klar: „Die SPÖ ist der Motor im Kampf gegen die Teuerung. Bis Ende 2026 haben wir insgesamt 1,5 Milliarden Euro zur Inflationsdämpfung für Haushalte beschlossen. Die SPÖ hat eine Vielzahl von Entlastungsmaßnahmen durchgesetzt. Ohne SPÖ hätte es wichtige Anti-Teuerungsmaßnahmen wie die Eingriffe bei den Mietpreisen, den Strom-Sozialtarif, den Energiepreiskrisenmechanismus oder die Spritpreisbremse nicht gegeben. Und wir tun auch weiterhin alles, um die Menschen bestmöglich vor extremen Preisanstiegen zu schützen“, so Seltenheim mit Blick darauf, dass dank SPÖ ab 1. Juli die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel wie Brot, Butter, Gemüse und Obst halbiert wird und das Einkaufen damit billiger wird. (Schluss) mb/bj