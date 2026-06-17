Messeveranstalter M.A.C.-Hoffmann übergibt an JU.connects

Salzburg – Wien (OTS) -

Zwei familiengeführte Unternehmen bündeln ihre Kompetenzen und gestalten gemeinsam die Zukunft des Live-Marketings: Mit der Integration des Portfolios des renommierten Messeveranstalters M.A.C. Hoffmann & Co. GmbH in die Salzburger JU.connects GmbH – exhibition – congress – event entsteht einer der führenden privaten Messeveranstalter Österreichs. Die Unternehmensgruppe stärkt damit die beiden bedeutendsten Messestandorte des Landes – Salzburg und Wien – und baut ihre Marktpräsenz nachhaltig aus.

Gleichzeitig erweitert JU.connects ihr Portfolio um einige der renommiertesten Messemarken Österreichs. Dazu zählen die VieVinum HOFBURG Vienna, die VieVinum Future Academy, ART&ANTIQUE HOFBURG Vienna sowie die ART&ANTIQUE Residenz Salzburg und die ART VIENNA.

Hinter diesem Schritt steht jedoch weit mehr als eine strategische Unternehmensentscheidung. Mit JU.connects und M.A.C. Hoffmann finden zwei familiengeführte Unternehmen zusammen, die eine gemeinsame Auffassung von Qualität, persönlicher Kundenbetreuung und langfristigem Unternehmertum verbindet.

Das 1994 gegründete Familienunternehmen M.A.C. Hoffmann wird seit 2004 von Mag. Alexandra Graski-Hoffmann geführt. Mit Dipl. BW (DHBW) Thomas P. Jungreithmair verbindet sie eine langjährige unternehmerische Kollegialität, die bereits von der Elterngeneration gepflegt wurde. Die über Jahrzehnte aufgebauten und erfolgreich weiterentwickelten Messeformate weiß sie daher in besten Händen – sowohl für Aussteller:innen und Besucher:innen als auch für das langjährige Team des Unternehmens.

„Mit dieser Verbindung entsteht ein Unternehmen, das Tradition, Erfahrung und Innovationskraft vereint. Wir übernehmen nicht nur erfolgreiche Veranstaltungsformate, sondern auch Verantwortung für gewachsene Kundenbeziehungen, starke Messemarken und ein erfahrenes Team“, betont Thomas P. Jungreithmair, Geschäftsführer von JU.connects GmbH. „Erfolgreiche Messen sind weit mehr als Veranstaltungen. Sie bringen Menschen, Unternehmen und Innovationen zusammen und schaffen Kontakte, von denen Branchen oft über Jahre profitieren. Genau diese Plattformen wollen wir gemeinsam weiterentwickeln und neue Impulse für den österreichischen Markt schaffen.“

Mag. Alexandra Graski-Hoffmann bekräftigt: „Es freut mich besonders, dass unsere Veranstaltungen, unsere Kund:innen sowie unser Team in die Hände eines familiengeführten Unternehmens übergehen, das dieselben Werte lebt und gleichzeitig neue Perspektiven für die Zukunft eröffnet. Der Leitgedanke unserer Messen war und ist es, Aussteller:innen eine neutrale und hochwertige Plattform zu bieten – unabhängig von ihrer Größe oder ihrem Bekanntheitsgrad. Ich bin überzeugt, dass genau diese Haltung wesentlich zu unserem langfristigen Erfolg beigetragen hat. Umso mehr freue ich mich, gemeinsam mit meinem bewährten Team diesen Weg mit Thomas P. Jungreithmair und JU.connects fortzusetzen – und den Aussteller:innen und Besucher:innen der M.A.C Hoffmann-Messen auch künftig als Ansprechpartnerin zur Verfügung zu stehen.“

Die JU.connects GmbH – exhibition – congress – event zählt mit Standorten in Salzburg und Wien zu den führenden privaten Veranstaltern von Fachmessen, Kongressen und Business-Events in Österreich. Das Unternehmen ist auf Live-Kommunikation, Messemanagement und Markenerlebnisse spezialisiert und organisiert im Jahr 2026 insgesamt 15 Messen (inkludiert bereits das Messeportfolio von M.A.C. Hoffmann) mit rund 2.000 Ausstellern und mehr als 100.000 Fachbesucher:innen.

Mit der Zusammenführung beider Unternehmen entsteht eine starke Plattform für die Weiterentwicklung etablierter Messeformate sowie für die Schaffung neuer Branchentreffpunkte in Österreich.

Links:

juconnects.com