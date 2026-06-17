  • 17.06.2026, 12:56:02
  • /
  • OTS0120

AK kritisiert Abstimmung zu neuer Gentechnik im EU-Parlament

Europäisches Parlament stärkt Konzernmacht: Keine Kennzeichnung, kein Patentverbot bei Neuer Gentechnik

Wien (OTS) - 

Die Arbeiterkammer kritisiert die heutige Abstimmung im Europäischen Parlament zur Neuen Gentechnik (NGT) scharf. Während für Saatgut noch eine Kennzeichnungspflicht vorgesehen ist, entfällt diese für Folgeprodukte wie Lebensmittel oder Futtermittel komplett. „Mit der heutigen Entscheidung im Europäischen Parlament ist für Konsument:innen nicht mehr ersichtlich, ob ein Produkt mithilfe Neuer Gentechnik hergestellt wurde – somit wird die Wahlfreiheit massiv eingeschränkt“, sagt Iris Strutzmann, Gentechnik-Expertin der AK Wien.

Zusätzlich hat das Europäische Parlament die Patentierbarkeit von sogenannten NGT-1-Pflanzen zugelassen. Das bringt die österreichischen kleinen und mittelständischen Saatgutfirmen unter Druck und gefährdet die Existenz kleiner Saatgut-Züchter. Es droht eine massive Marktkonzentration in den Händen weniger internationaler Konzerne, wie es bereits in den USA Realität ist. „Wir riskieren hier eine massive Abhängigkeit der Land- und Lebensmittelwirtschaft von internationalen Saatgut-Konzernen“, warnt Strutzmann.

In der ersten Lesung hatte das Europäische Parlament noch Kennzeichnung, Rückverfolgbarkeit und Patentverbot gefordert. Mit der heutigen Entscheidung hat das Europäische Parlament zentrale Forderungen nach Transparenz und Wahlfreiheit ignoriert. Die AK fordert weiterhin eine klare Kennzeichnungspflicht und ein Verbot der Patentierbarkeit von NGT-Pflanzen, um die Interessen der Konsument:innen und der österreichischen Lebensmittel- und Landwirtschaft zu schützen.

Rückfragen & Kontakt

Arbeiterkammer Wien - Kommunikation
Siniša Puktalović
Telefon: +4315016513810
E-Mail: [email protected]
Website: https://wien.arbeiterkammer.at

Ausschließlich für Medienanfragen!

Für alle anderen Anfragen: So erreichen Sie uns:
http://wien.arbeiterkammer.at/ueberuns/kontakt/index.html

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | AKW

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Arbeiterkammer Wien

Rückfragen & Kontakt

Arbeiterkammer Wien - Kommunikation
Siniša Puktalović
Telefon: +4315016513810
E-Mail: [email protected]
Website: https://wien.arbeiterkammer.at

Ausschließlich für Medienanfragen!

Für alle anderen Anfragen: So erreichen Sie uns:
http://wien.arbeiterkammer.at/ueberuns/kontakt/index.html

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright