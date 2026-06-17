  • 17.06.2026, 12:51:33
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Ruth Beckermann erhält Europäischen Dokumentarfilmpreis 2026

Porträt Ruth Beckermann

eine filmdramaturgische und filmästhetische Offenheit, die jeder Voreingenommenheit widerspricht und scheinbar als schlüssig plakatierten Bildern jeweils fragende Bilder entgegenstellt. In dieser Haltung zeigt sich das analytische Herz der Regisseurin.

Jurybegründung Europäischer Dokumentarfilmpreis 2026

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Wien (OTS) - 

Für Ihr Werk erhält die Filmemacherin Ruth Beckermann den in diesem Jahr erstmals vergebenen und mit 15.000 Euro dotierten Europäischen Dokumentarfilmpreis. Die sechsköpfige Jury unter Vorsitz von Regisseur Wim Wenders würdigt damit „eine filmdramaturgische und filmästhetische Offenheit, die jeder Voreingenommenheit widerspricht und scheinbar als schlüssig plakatierten Bildern jeweils fragende Bilder entgegenstellt. In dieser Haltung zeigt sich das analytische Herz der Regisseurin.“ Vergeben wird die Auszeichnung am 18. Juni vom Haus des Dokumentarfilms und der Film- und Medienstiftung NRW im Rahmen des Branchentreffs DOKVILLE 2026.

Im September kommt Ruth Beckermanns neuer Dokumentarfilm WAX & GOLD in die Kinos: Darin erzählt sie eine Parabel der Macht und ihre sichtbaren wie verborgenen Spuren. Ausgehend vom Hilton Hotel in Addis Abeba verwebt sie Beobachtungen und Gespräche zu einer Reflexion über die widersprüchlichen Ebenen von Erinnerung, Geschichte und Gegenwart. (Kinostart 11. September)

Weitere Infos und Bildmaterial: www.ruthbeckermann.com

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