APA mit Ergebnisplus 2025 und Wechsel in der Geschäftsführung

Wien (OTS) -

APA verzeichnet 2025 Ergebnissteigerung und ein bereinigtes Umsatzwachstum von 0,9 Prozent – CEO-Clemens Pig legt APA-Funktionen für ORF-Generaldirektion zurück – Interimistische Führung der Geschäfte durch Maria Scholl und Klemens Ganner

Die Generalversammlung der APA – Austria Presse Agentur hat heute, Mittwoch, den Jahresabschluss 2025 der österreichischen Nachrichtenagentur-Gruppe präsentiert: Der Konzernumsatz lag demnach bei 77,5 Mio. Euro, gegenüber 80,3 Mio. im Jahr 2024. Der Rückgang ist auf den Verkauf des Tochterunternehmens Gentics Software GmbH zurückzuführen. Bereinigt um diesen Effekt konnte die APA-Gruppe den Umsatz um 0,9 Prozent steigern. Das operative Ergebnis (EBIT) der Gruppe erhöhte sich auf 5,5 Mio. Euro nach 3 Mio. Euro im Vorjahr. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EGT) belief sich auf 3,8 Mio. Euro nach 2,3 Mio. im Jahr 2024. Der Personalstand nach Vollzeit-Äquivalenten sank von 516 auf 474, wobei 26 der Stellen aus dem Verkauf von Gentics resultieren.

Scholl und Ganner interimistisch mit Führung der Geschäfte betraut – Pig legt zurück

Nach Beschluss der Eigentümerversammlung wurde APA-Chefredakteurin Maria Scholl zum geschäftsführenden Vorstandsmitglied bestellt und gemeinsam mit Chief Operating Officer Klemens Ganner interimistisch mit der Führung der Geschäfte der APA-Gruppe betraut. Ganner wurde gleichzeitig zum 2. Geschäftsführer ernannt. Vorangegangen war die frühzeitige einvernehmliche Auflösung der Verträge von APA-CEO Clemens Pig, der in der vergangenen Woche durch den Stiftungsrat zum Generaldirektor des ORF ab 2027 gewählt wurde. „Nach zehn erfüllenden und erfolgreichen Jahren an der Spitze der APA freue ich mich sehr, den Führungsstab innerhalb des etablierten Managements der österreichischen Nachrichtenagentur-Gruppe weiterzugeben“, so der scheidende APA-CEO und designierte ORF-Generaldirektor Clemens Pig.

Weitere Änderungen in den APA-Gremien

Ingrid Thurnher (ORF) wechselt vom Vorstand in den Aufsichtsrat der APA und übernimmt dort den Vorsitz. Im Vorstand wurde Alexander Mitteräcker (Der Standard) zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Harald Kräuter (ORF) und Oliver Pokorny (Kleine Zeitung) treten neu in den Vorstand ein. Hubert Patterer (Kleine Zeitung) scheidet aus diesem aus. Das Präsidium des APA-Vorstands setzt sich damit aus Hermann Petz (Tiroler Tageszeitung) als Vorsitzendem, Eugen A. Russ (Vorarlberger Nachrichten) und Alexander Mitteräcker als stellvertretenden Vorsitzenden sowie Maria Scholl (APA) als geschäftsführender Vorständin zusammen. Das Präsidium des Aufsichtsrats bilden Ingrid Thurnher (ORF) als Vorsitzende sowie Richard Grasl (Kurier) und Markus Mair (Styria) als stellvertretende Vorsitzende.

APA-Vorstandsvorsitzender Hermann Petz (Tiroler Tageszeitung) und Aufsichtsratsvorsitzende Ingrid Thurnher (ORF) betonten: „Als Infrastrukturunternehmen für Nachrichten, Kommunikation und Technologie gelang es der APA im Geschäftsjahr 2025 einmal mehr, ihre Digitalexpertise, ihr KI-Know-how und ihre Innovationskraft mit einem sehr guten Ergebnis unter Beweis zu stellen. Wir bedanken uns herzlich bei Clemens Pig für die erfolgreiche Führung der APA in den vergangenen zehn Jahren und freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Maria Scholl und Klemens Ganner, die das Unternehmen bestens kennen und damit eine nahtlose Übergangsphase gewährleisten."

Meilensteine im Geschäftsjahr 2025

Der erfolgreiche Innovations- und Entwicklungspfad der APA-Gruppe wurde 2025 insbesondere durch die Weiterführung der Plattform- und KI-Strategie fortgesetzt. Der zentrale Fokus der Applikationsentwicklung lag dabei auf dem neuen Redaktionssystem „FIRST by APA“, das einen kollaborativen, themenbasierten Planungsansatz bietet und durch KI-unterstützte Workflows den Herausforderungen des modernen Journalismus gerecht wird. Mit der Implementierung des ersten Moduls „Agenda“ konnte Ende des Jahres 2025 ein wichtiger Meilenstein erfolgreich umgesetzt werden. Weiters firmiert die hauseigene Bildagentur seit November 2025 unter dem Namen APA-Images, der Bildbestand wurde in die zentrale Recherche- und redaktionelle Planungsplattform APA-NewsDesk integriert und um semantische KI-Suche für Bilder sowie partielle KI-Gesichtserkennung ergänzt.

Das Geschäftsfeld APA-Comm konnte 2025 die Zusammenlegung der Gesellschaften APA-OTS und APA-DeFacto sowie Prozesse zur Integration in einem gemeinsamen Unternehmen erfolgreich umsetzen. Im Geschäftsfeld APA-Tech wurden langfristige Partnerschaften weiterentwickelt, darunter die Verlängerung des IT-Kooperationsvertrags mit der Schweizer Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Ein Schwerpunkt innerhalb der APA-Gruppe lag 2025 weiterhin auf dem Ausbau von digitalen Kompetenzen der Mitarbeiter:innen sowie auf dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz.

Ausblick 2026

Das Jahr 2026 steht im Zeichen der Entwicklung eines Strategie-Updates für die Jahre 2027 bis 2030. Mit dem Programm „APA[2]AI“ legte die APA bereits 2026 die nächste Evolutionsstufe ihrer KI-Strategie vor und definiert sich damit als voll integrierbare Intelligence Providerin in allen ihren Geschäftsfeldern. Die Strategie umfasst das gesamte Leistungs-, Produkt- und Serviceportfolio der APA-Gruppe, Herzstück ist die Aufbereitung des APA-Nachrichtenstroms als vertrauenswürdige Basis für agentische Verwendung durch KI-Infrastruktur in Kunden-Newsrooms. Im März 2026 hat die APA mit AustroBERT als erstes Medienunternehmen im deutschsprachigen Raum in Kooperation mit der AI Factory Austria AI:AT ein selbst entwickeltes KI-Modell realisiert, welches als Grundlage für die Kategorisierung von Medientexten dient. 2026 begeht die APA zudem ihr 80-jähriges Gründungsjubiläum als privatwirtschaftliche, unabhängige Nachrichtenagentur-Gruppe im genossenschaftlichen Eigentum österreichischer Medien.

APA – Austria Presse Agentur

Die APA – Austria Presse Agentur ist die nationale Nachrichtenagentur und der führende Informationsdienstleister Österreichs. Sie befindet sich im Eigentum österreichischer Tageszeitungen und des ORF. Die APA-Gruppe setzt sich aus der genossenschaftlich organisierten Nachrichtenagentur (APA-News) und mehreren nationalen und internationalen Tochterunternehmen zusammen und ist mit letzteren in den Geschäftsfeldern Informations- und Kommunikationsmanagement (APA-Comm) sowie Informationstechnologie (APA-Tech) tätig.

Die APA ist eine von nur rund 20 Nachrichtenagenturen weltweit, die von Staat und Regierung unabhängig sind. Die multimediale Berichterstattung der APA dient Medien als zuverlässige, unabhängige, schnelle und faktenbasierte Quelle. Darüber hinaus bietet die APA-Gruppe mit Medienbeobachtungs-, Medienanalyse- und Verbreitungsdiensten auch spezialisierte Lösungen für Kommunikationsspezialist:innen in Politik und Wirtschaft.

www.apa.at