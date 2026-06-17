Ganz Wels im WM-Fieber – Österreich sorgt für perfekten Auftakt!

Wels (OTS) -

Mit dem ersten Auftritt der österreichischen Nationalmannschaft gegen Jordanien ist die Fußball-Weltmeisterschaft endgültig auch in Wels angekommen. Bereits in den frühen Morgenstunden verwandelte sich die WM-Arena am Minoritenplatz in einen stimmungsvollen Treffpunkt für hunderte Fußballfans, die gemeinsam den erfolgreichen Start Österreichs feierten. Mit dem verdienten 3:1-Auftaktsieg war der perfekte Beginn eines Fußballsommers voller Emotionen und gemeinsamer Begeisterung gelungen.

Noch bis 19. Juli wird in der eigens errichteten WM-Arena täglich gemeinsam mitgefiebert, gejubelt und gefeiert. Schon jetzt zeigt sich: Das Public Viewing mitten in der Welser Innenstadt begeistert Besucherinnen und Besucher aus Wels und der gesamten Region. Tausende Fußballfans nutzten bereits in den ersten Tagen die Gelegenheit, Weltmeisterschaftsatmosphäre gemeinsam unter freiem Himmel zu erleben – entspannt auf Liegestühlen, bei bester Stimmung und echter Stadionatmosphäre mitten in der Stadt.

Neben dem Public Viewing entwickelt sich auch der neu geschaffene 20 x 10 Meter große Fußballcourt zu einem echten Publikumsmagneten. Kinder, Jugendliche und Erwachsene nutzen die kostenlose Möglichkeit bereits intensiv, selbst zum Ball zu greifen und Teil dieses besonderen Fußballsommers zu sein. Der Fußballcourt steht während der gesamten Weltmeisterschaft kostenlos zur Verfügung und kann online reserviert werden.

Ein besonderes Zeichen setzte der heutige WM-Auftakt bereits um 6:00 Uhr morgens: Zahlreiche Fans ließen sich den frühen Beginn nicht entgehen und sorgten schon in den Morgenstunden für großartige Stimmung. Die ersten hundert Besucherinnen und Besucher wurden mit kostenlosem Kaffee und frischen Croissants begrüßt – ein gelungener Start in einen Tag ganz im Zeichen des österreichischen Fußballs.

Das nächste große Highlight wartet bereits am Montag, 23. Juni. Dann trifft Österreich um 19:00 Uhr auf Argentinien. Für dieses mit Spannung erwartete Spiel wird der gesamte Stadtplatz zur großen Fan-Zone erweitert. Ab 16:00 Uhr sorgen Live-Musik, eine zusätzliche Großleinwand und eine große Fun-Area dafür, dass ganz Wels gemeinsam hinter Österreich steht.

Schon jetzt ist klar: Die WM-Arena am Minoritenplatz hat sich in kürzester Zeit zum neuen Treffpunkt für Fußballfans entwickelt – und Wels zeigt eindrucksvoll, wie sich Sport, Emotionen und gemeinsames Erleben zu einem unvergesslichen Sommer verbinden lassen.