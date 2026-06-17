Deutsch (SPÖ): „FPÖ gefährdet sozialen Frieden und Zusammenhalt der Stadt“

Wien (OTS) -

Die heutige Pressekonferenz der Wiener FPÖ hat eines gezeigt: Die FPÖ ist wieder als sozialer Brandstifter unterwegs.

FPÖ will Frieden unserer Stadt gefährden

Christian Deutsch, Wiener SPÖ-Gemeinderat und Vorsitzender des Gemeinderatsausschusses für Finanzen, Wirtschaft, Digitales und Internationales, weist die jüngsten Angriffe der FPÖ bei der heutigen Pressekonferenz auf den Wiener Budgetkurs scharf zurück. „Die FPÖ macht wieder einmal genau das, was sie immer macht: Sie spielt sich durch Polemik auf, fördert Fakenews und rechnet an der Realität vorbei. Während Wien Verantwortung übernimmt, versucht die FPÖ, Menschen gegeneinander auszuspielen, Ängste zu schüren und mit Hass, Hetze und Fake News politischen Profit zu schlagen“, stellt Deutsch klar. Wien hingegen zeigt Tag für Tag, wie verantwortungsvolle Politik funktioniert. „Wien ist handlungsfähig und lässt die Menschen nicht im Stich. Wir beweisen, dass soziale Sicherheit, Zusammenhalt und wirtschaftliche Vernunft kein Widerspruch sind. Das ist der Wiener Weg“, so Deutsch.

Wien konsolidiert, investiert und schützt

Mehr als die Hälfte des Wiener Budgets fließt in Bereiche, die die Menschen unmittelbar betreffen: Bildung, Soziales, Wohnen, öffentlicher Verkehr, Klimaschutz, soziale Sicherheit und Kinderbetreuung. „Wir konsolidieren mit größter Achtsamkeit, Sensibilität und sozialer Verantwortung. Gleichzeitig investieren wir dort, wo es für die Wiener*innen entscheidend ist: in Bildung, Gesundheit, Kinderbetreuung, Soziales, Wohnen, öffentlichen Verkehr, Klimaschutz und soziale Sicherheit. Wir schützen die hohe Lebensqualität in unserer Stadt und sichern die Handlungsfähigkeit Wiens auch für die Zukunft ab“, betont Deutsch. Der Wiener Konsolidierungspfad ist bewusst darauf ausgerichtet, soziale Sicherheit und wirtschaftliche Stabilität gleichermaßen zu gewährleisten. „Wien spart nicht bei den Menschen. Wien investiert in eine soziale Infrastruktur, die längst ein entscheidender Standortfaktor geworden ist“, betont der Abgeordnete.

Wien braucht Zukunftsgestaltung statt Zukunftsbremsen

Scharfe Kritik übt Deutsch an den Vorschlägen der Freiheitlichen: „Wir brauchen keine Zukunftsbremse wie die FPÖ. Die ewig gestrigen Rezepte der Freiheitlichen würden unsere Stadt zurückwerfen und genau jene Lebensqualität gefährden, für die Wien weltweit bekannt ist.“ Für Deutsch steht fest: „Wien zählt Jahr für Jahr zu den Städten mit der höchsten Lebensqualität der Welt. Offenbar möchte die FPÖ genau das ändern. Mit ihren Vorschlägen gefährdet sie den sozialen Frieden und den Zusammenhalt in unserer Stadt.“ Abschließend richtet Deutsch deutliche Worte an die Freiheitlichen: „Was wir nicht zulassen werden, ist, dass Wien schlechtgeredet und kaputtgerechnet wird. Schon gar nicht von jenen, die keine Antworten auf die Herausforderungen unserer Zeit haben und unsere Stadt stattdessen auf einen finsteren Zukunftskurs führen wollen. Wien steht für Zusammenhalt, Solidarität und Fortschritt. Diesen Weg werden wir konsequent weitergehen.“

(schluss)ip