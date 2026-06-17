Sensationeller WM-Auftakt: Über 100.000 Fans feiern live bei Magenta TV

Wien (OTS) -

Triumphale Fußballpremiere für Magenta TV bei der FIFA WM 2026

Österreich startet mit einem 3:1-Sieg in das Turnier – Mehr als 100.000 Live-Zuschauer:innen verfolgen den Auftakt über Magenta TV

Beste UHD-Bildqualität, hochkarätige Expert:innen, umfassenden Analysen und viele weitere Vorteile bei Magenta TV

Das österreichische Nationalteam ist mit einem überzeugenden 3:1-Sieg in die FIFA WM 2026 gestartet. Mehr als 100.000 Live-Zuschauer:innen verfolgten die Partie über Magenta TV und erlebten eine triumphale Fußballpremiere in bester UHD-Qualität.

Mit Magenta TV erleben Fans die FIFA WM 2026 in einem umfassenden Fußballangebot: alle Spiele live und in brillanter UHD-Qualität, kompetente Analysen, leidenschaftliche Kommentare und ein hochkarätiges Expertenteam. Dazu kommen die eigenen WM-Kanäle von Magenta TV mit Vorberichten, Einschätzungen, Highlight-Formaten und vertiefender Berichterstattung rund um das größte Sportereignis des Jahres.

Auch abseits der Live-Übertragung bietet Magenta TV entscheidende Vorteile für Fußballfans: Spiele können flexibel auf unterschiedlichen Geräten verfolgt werden, verpasste Szenen lassen sich dank Replay- und Restart-Funktionen nachholen, und mit ergänzenden Formaten wie dem Breakfast Club startet der Fußballtag bereits am Morgen mit Analysen, Diskussionen und allen relevanten Geschichten aus dem Turnier.

Magenta TV WM Spezial

Wer die WM über Magenta TV erleben möchte, kann Magenta TV WM Spezial um einmalig 19,90 Euro kaufen. Das Paket funktioniert unabhängig vom Internetanbieter und läuft eine Woche nach dem Finale automatisch ab, ohne dass es einer Kündigung bedarf.



Weitere Informationen unter: www.magenta.at/wmspezial