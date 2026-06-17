  • 17.06.2026, 12:10:02
  • /
  • OTS0106

KORREKTUR zu OTS0102 vom 17.06.2026: Wiener FPÖ kritisiert Finanzpolitik der Stadt und fordert Kurswechsel

KORREKTUR ZU OTS_20260617_OTS0102

KORREKTUR-HINWEIS
Präzisierung bei Funktionsbezeichnung

Wien (OTS) - 

Im Rahmen einer Pressekonferenz übten Landesobmann und nicht amtsführender Stadtrat Dominik Nepp und nicht amtsführende Stadträtin Ulrike Nittmann heute, Mittwoch, scharfe Kritik am Rechnungsabschluss der Stadt Wien und warnten vor einer dramatischen Verschlechterung der Finanzlage.

Nepp sprach von einem „katastrophalen Ergebnis“ und einer massiv steigenden Verschuldung. Während die SPÖ in 80 Jahren rund 15 Milliarden Euro Schulden aufgebaut habe, solle sich dieser Betrag laut Prognosen innerhalb der kommenden fünf Jahre auf rund 30 Milliarden Euro verdoppeln. Trotz angekündigter Reformschritte sei das Defizit zuletzt deutlich gestiegen. „Wien hat ein veritables Schuldenproblem“, sagte er. Nepp kritisierte steigende Zinskosten, die die zukünftigen Generationen belasten würden und fehlende Maßnahmen zum Schuldenabbau von Bürgermeister Ludwig und Finanzstadträtin Novak.

Dadurch drohten aus seiner Sicht weitere Gebührenerhöhungen, Leistungskürzungen und weniger Spielraum für Investitionen in Schulen, Spitäler, Wohnbau und Infrastruktur. „Wien verliert weiter an Lebensqualität und wird absandeln.“ Schon jetzt müssten Großprojekte wie der U-Bahn-Ausbau verschoben werden. Die Hauptursache für den aktuellen Zustand sieht Nepp in der Zuwanderungspolitik der vergangenen zehn Jahre sowie dem Wiener Mindestsicherungsmodell. Die Wiener FPÖ fordere daher einen Kurswechsel in der Budgetpolitik sowie die Einschränkung sozialer Leistungen für Nichtösterreicher und eine neue Prioritätensetzung bei den Ausgaben in Richtung der österreichischen Staatsbürger, so Nepp. Stadträtin Ulrike Nittmann ergänzte, dass die Stadtregierung „nicht verantwortungsvoll“ mit dem Geld der Wiener*innen umgehe. „Rot-pink fährt Wien an die Wand“, kritisierte sie. „Buchhaltungstricks“ wie die Neubewertung von Pensionsrückstellungen würden an dieser Tatsache nichts ändern, so Nittmann. (Schluss) kri

Rückfragen & Kontakt

Rathauskorrespondenz
Stadt Wien - Kommunikation und Medien, Diensthabende*r Redakteur*in
Service für Journalist*innen, Stadtredaktion
Telefon: 01 4000-81081
E-Mail: [email protected]
Website: https://presse.wien.gv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Stadt Wien - Kommunikation und Medien (KOM)

Rückfragen & Kontakt

Rathauskorrespondenz
Stadt Wien - Kommunikation und Medien, Diensthabende*r Redakteur*in
Service für Journalist*innen, Stadtredaktion
Telefon: 01 4000-81081
E-Mail: [email protected]
Website: https://presse.wien.gv.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright