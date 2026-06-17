  • 17.06.2026, 12:02:02
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IV begrüßt Digitalisierungspaket als wichtigen Schritt für weniger Bürokratie

Digitalisierung der Verwaltung bringt Entlastung für Unternehmen und beschleunigt Verfahren

Wien (OTS) - 

Die Industriellenvereinigung (IV) begrüßt das von der Reformpartnerschaft vorgelegte Digitalisierungspaket als wichtigen Beitrag zum Bürokratieabbau und zur Modernisierung der Verwaltung. Positiv hervorzuheben sind insbesondere der Ausbau der Digital Austria Data Exchange (dadeX) sowie die beschleunigte Umsetzung des Once-Only-Prinzips. „Die beschleunigte Umsetzung des Once-Only-Prinzips ist ein wichtiger Schritt hin zu einer modernen und effizienten Verwaltung. Unternehmen dürfen nicht länger dieselben Daten mehrfach an unterschiedliche Stellen übermitteln müssen“, betont IV-Generalsekretär Christoph Neumayer.

Die IV unterstützt zudem die geplanten Maßnahmen zur Digitalisierung und Beschleunigung von Verwaltungsverfahren. Gleichzeitig besteht weiterer Handlungsbedarf: „Für alle Verfahren vor Behörden und Verwaltungsgerichten braucht es eine durchgängige elektronische Aktenführung – von der Einreichung bis zur Entscheidung“, so Neumayer. Auch die vorgesehenen Maßnahmen zur Verfahrensbeschleunigung, insbesondere Digitalisierungsschub, einheitliche Aktenvorlage und Schutz vor Verfahrensmissbrauch, werden von der IV unterstützt.

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