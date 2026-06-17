FIFA Fußball-WM 2026 im ORF: Bis zu 1,069 Millionen sahen Frankreich – Senegal

Wien (OTS) -

Großes Interesse am ersten WM-Auftritt des Titel-Favoriten Frankreich im ORF: Das Spiel gegen den Senegal sahen gestern, am 16. Juni 2026, (in der ersten Halbzeit) bis zu 1,069 Millionen und im Schnitt 987.000 Fans bei 39 Prozent Marktanteil. In den jungen Zielgruppen E–49 bzw. E–29 Jahre wurden 52 bzw. 64 MA erreicht.

Weiter geht es mit der FIFA Fußball-WM 2026 im ORF am Freitag, dem 19. Juni, mit dem zweiten Spiel von Gastgeber Mexiko, diesmal geht es in Guadalajara gegen Südkorea. Beide Teams haben ihre Auftaktspiele gewonnen. ORF 1 überträgt das Spiel live ab 2.50 Uhr, Daniel Warmuth und Helge Payer kommentieren. Aus den USA melden sich Rainer Pariasek und Andreas Herzog.

Alles zum vorangegangenen WM-Tag und einen Ausblick auf die Spiele des Tages bzw. Abends bietet die „Morning Show“ um 9.10 Uhr in ORF 2, gehostet von Kristina Inhof und Helge Payer. Bereits um 6.30 Uhr steht ebenfalls in ORF 2 ein fünfminütiges „WM-Update“ auf dem Programm.

Wieder Top Streaming-Nutzung

Auch gestern fanden die ORF-Video-Streams von den Übertragungen und Sendungen der WM inkl. des TV-Rahmenprogramms und exklusiven Contents großes Publikumsinteresse: So war der gestrige Stream der 1. Halbzeit von Frankreich – Senegal mit einer Durchschnittsreichweite von 154.000 der bis dahin stärkste des Turniers und gleichzeitig auch des heurigen Jahres. Insgesamt erzielten die auf ORF ON sowie weiteren Sites und Apps bereitgestellten Live-Streams und Videos-on-Demand des ORF von/zur WM vom 16. Juni 2024 (Nutzung von 0.00 bis 24.00 Uhr) in Österreich bisher zusammen 20,9 Millionen Nutzungsminuten, 1,7 Millionen Bruttoviews (Videostarts) und 427.000 Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge). (Quelle: Online-Bewegtbild-Messung AGTT/GfK TELETEST Zensus).

Das gesamte ORF-Programmangebot zur Fußball-WM wird mit Untertiteln angeboten.

Alles dreht sich um König Fußball – selbstverständlich auch auf sport.ORF.at, ORF ON und im ORF-Fußball-Special. Das umfangreiche multimediale Package zur FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 umfasst alles, was das Fanherz begehrt – von Live-Streams der vom ORF übertragenen Spiele inkl. zusätzlichen Tactical Feeds über Highlight-Videos und -Clips von allen Partien bis zu Storys, Daten, Live-Blogs und -Tickern. Volles WM-Programm also auch im Web und via Apps. Laufend aktuelle News und Highlights stellen auch die Social-Media-Angebote des ORF Sport und der ORF TELETEXT bereit.