Seniorenrats-Pressekonferenz mit Ingrid Korosec und Birgit Gerstorfer zu Ergebnissen der Seniorenratssitzung

Wien (OTS) -

Die Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich eingeladen zur

Pressekonferenz des Österreichischen Seniorenrates

Präsidentin LAbg Ingrid Korosec und Präsidentin Birgit Gerstorfer, MBA laden Sie herzlich zum gemeinsamen Pressegespräch zu Ergebnissen der Seniorenratssitzung ein. Es wird um Anmeldung per E-Mail an [email protected] gebeten.

Datum: 24.06.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Café Landtmann, Löwel-Zimmer

Universitätsring 4

1010 Wien

Österreich