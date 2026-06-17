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Seniorenrats-Pressekonferenz mit Ingrid Korosec und Birgit Gerstorfer zu Ergebnissen der Seniorenratssitzung

Mittwoch, 24. Juni um 10 Uhr

Wien (OTS) - 

Die Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich eingeladen zur

Pressekonferenz des Österreichischen Seniorenrates

Präsidentin LAbg Ingrid Korosec und Präsidentin Birgit Gerstorfer, MBA laden Sie herzlich zum gemeinsamen Pressegespräch zu Ergebnissen der Seniorenratssitzung ein. Es wird um Anmeldung per E-Mail an [email protected] gebeten.

Datum: 24.06.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Café Landtmann, Löwel-Zimmer
Universitätsring 4
1010 Wien
Österreich

Rückfragen & Kontakt

Österreichischer Seniorenrat
Mag. Wolfgang Braumandl
Telefon: +43 1 8923465
E-Mail: [email protected]

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[Mittwoch, 24.06.2026, 10:00]

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