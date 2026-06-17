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Seniorenrats-Pressekonferenz mit Ingrid Korosec und Birgit Gerstorfer zu Ergebnissen der Seniorenratssitzung
Mittwoch, 24. Juni um 10 Uhr
Die Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich eingeladen zur
Pressekonferenz des Österreichischen Seniorenrates
Präsidentin LAbg Ingrid Korosec und Präsidentin Birgit Gerstorfer, MBA laden Sie herzlich zum gemeinsamen Pressegespräch zu Ergebnissen der Seniorenratssitzung ein. Es wird um Anmeldung per E-Mail an [email protected] gebeten.
Datum: 24.06.2026, 10:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Café Landtmann, Löwel-Zimmer
Universitätsring 4
1010 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
Österreichischer Seniorenrat
Mag. Wolfgang Braumandl
Telefon: +43 1 8923465
E-Mail: [email protected]
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