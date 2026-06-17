Klasse aus Köstendorf wird in Wien für herausragendes MINT-Projekt ausgezeichnet

Wien (OTS) -

Ein ganzes Schuljahr lang tüftelten, planten und bauten junge Talente aus ganz Österreich im Rahmen des MINTality Unternehmensschuljahres gemeinsam mit regionalen Unternehmen an innovativen Projekten. Begleitet von inspirierenden weiblichen MINT Role Models entstanden dabei beeindruckende Ideen – vom selbst konstruierten Gokart über kreative Betonbänke bis hin zu automatisierten Bewässerungsanlagen und digitalen Kochbüchern.

Bei den „MINTality Fairs @ Home“ präsentierten die Teams ihre Projekte vor lokalem Publikum. Anschließend entschied ein öffentliches Online-Voting mit über 4.000 Stimmen gemeinsam mit einer Fachjury über die Gewinnerprojekte.

Die Sieger sind Mittelschule Köstendorf und Palfinger

Spannung bis zur letzten Stimme: Mit einem kreativ gestalteten Projektvideo konnte sich die Mittelschule Köstendorf gemeinsam mit Palfinger gegen zahlreiche starke Partnerschaften aus ganz Österreich durchsetzen. Im Rahmen des Projekts entwarfen und bauten die SchülerInnen eine Brücke sowie eine Schaukel aus Holz für Zwergziegen, die anschließend im Salzburger Zoo gemeinsam montiert wurden. Für Maria Koller, CHRO von Palfinger ist klar:

„Frühe MINT-Bildung ist entscheidend – gerade für Mädchen. Als Partner von MINTality treiben wir genau das voran: Wir bringen junge Menschen ins Tun, lassen sie Neues entdecken und stärken ihr Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. So entsteht Selbstvertrauen. Und der Mut, ihren eigenen Weg zu gehen. Umso stolzer sind wir, dass wir sie auf diesem Weg im heurigen MINTality Unternehmensschuljahr gemeinsam mit der Mittelschule Köstendorf so erfolgreich begleiten konnten.“

Dank der vielen Stimmen und Überzeugung der Jury sicherte sich die Klasse den Hauptgewinn – eine Reise in die Bundeshauptstadt Wien inkl. Ausflug ins Technische Museum Wien.

Ein unvergessliches Erlebnis für die SchülerInnen

Der feierliche Höhepunkt folgte beim mittlerweile traditionellen MINTality Sommerfest: Dort präsentierten die SchülerInnen über den Dächern Wiens ihr Projekt vor einem breiten Publikum. Für Hannah – 12 Jahre, Schülerin der MS Köstendorf – war das MINTality Projekt der erste Einblick in die Welt der Technik:

“Mein Highlight war das Schweißen beim Grundlehrgang. Am Anfang war es sehr beängstigend, aber dann wollte ich gar nicht mehr aufhören. Außerdem habe ich gelernt, dass Metall sägen sehr viel Geduld erfordert und Zeit braucht. Sollte es wieder eine Möglichkeit geben an so einem Projekt teilzunehmen, dann würde ich es wieder machen.”



Die Klasse nahm ihre Auszeichnung von der MINTality Stiftung gemeinsam mit Peter Aufreiter, Direktor des Technischen Museum Wiens, entgegen, der sie am darauffolgenden Tag ins Museum mit einer Rätselrallye und einem techLab-Training einlud.

Auch die zweit- und drittplatzierten Teams durften sich über besondere Anerkennung und Preise freuen: Den zweiten Platz belegte die PMS Vöcklabruck gemeinsam mit Miba mit einer Buzzerwand und Lernwabe. Platz drei teilten sich die MS Fischauergasse mit Kirchdorfer und der Techn Art Installation und die MS Bad Ischl mit Salinen und dem Schuleigenen Salz.

Das MINTality Unternehmensschuljahr zeigt eindrucksvoll, was möglich wird, wenn Kreativität, Teamgeist und technisches Know-how aufeinandertreffen: Projekte mit echtem Innovationsgeist, die junge Menschen nachhaltig für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) begeistern.