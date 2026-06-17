  • 17.06.2026, 11:25:02
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Österreichisches Startup AIRGAPNET GmbH sichert sich Millionen Investment für patentierte Cyber­sicherheitslösung

AIRGAPNET aus Oberösterreich bringt Plug-and-Play-Cybersicherheitslösung: Physische Netzwerktrennung als zusätzliche Ebene schützt Unternehmen vor der größten IT-Schwachstelle.

Neuhofen an der Krems, Oberösterreich (OTS) - 

Mit der AIRGAPNET GmbH entsteht in Oberösterreich ein Cybersecurity-Unternehmen, das Netzwerke physisch trennt, statt Angriffe nur zu erkennen. Die Gründer Markus Roth, Sergey Shelenkov, Florian Mihalits und Peter Ziehesberger setzen auf patentierte Technologie nach dem Prinzip „Online when needed“. Gerade bei KI-gestützten Angriffen und Zero-Day-Exploits reduziert AIRGAPNET die Angriffsfläche, weil nicht bestehende Verbindungen nicht angegriffen werden können. „KI verkürzt die Zeit zwischen dem Finden einer Schwachstelle und ihrer aktiven Ausnutzung drastisch“, erklärt Markus Roth. AIRGAPNET schützt unter anderem Backup-Systeme, industrielle Steuerungen, Fernwartungszugänge und Internetverbindungen. Zeitgleich mit der Gründung sicherte sich das Unternehmen ein siebenstelliges Investment für Produktion, Produktentwicklung und internationalen Vertrieb.

„Wenn eine Verbindung nicht existiert, ist ein Angriff auf sie chancenlos. Genau diese Einfachheit macht unsere Technologie so wirkungsvoll“, sagt Sergey Shelenkov.

Rückfragen & Kontakt

AIRGAPNET GmbH
Markus Roth
Telefon: +43503345400

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