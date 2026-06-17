LH-Stv. Landbauer: Künstliche Intelligenz ersetzt keine Fachkräfte

St. Pölten (OTS) -

Die besten Lehrlinge des niederösterreichischen Straßendienstes zeigten beim 14. Lehrlingswettbewerb für Straßenerhaltungsfachkräfte in der Straßenmeisterei Scheibbs ihr Können. Den Sieg holte sich Tobias Neumann von der Straßenmeisterei Poysdorf. Für Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer sind gut ausgebildete Fachkräfte das Fundament für sichere und gut erhaltene Straßen. „In Zeiten, in denen die künstliche Intelligenz auf dem Vormarsch ist, bin ich felsenfest davon überzeugt, dass die natürliche und menschliche Intelligenz viel gefragter ist denn je“, hob Landbauer die Bedeutung des Handwerks und des Lehrberufs hervor. „Die KI kann keinem Kollegen auf der Baustelle den Rücken freihalten. Für die Arbeit im Straßendienst braucht es fachliches Können und stetige Einsatzbereitschaft. Es sind immer Menschen, die anpacken und dafür sorgen, dass das Land funktioniert“, so Landbauer.

NÖ Straßenbaudirektor Dipl. Ing. Rainer Irschik verwies auf die große Bedeutung der Lehrausbildung für die Zukunft des Straßendienstes. „Die vielfältigen Aufgaben einer Straßenerhaltungsfachkraft erfordern handwerkliches Können, Teamfähigkeit und fächerübergreifendes Denken. Angesichts großer Infrastrukturprojekte und eines steigenden Erhaltungsbedarfs sind gut ausgebildete Nachwuchskräfte unverzichtbar. Dass rund drei Viertel der Lehrlinge langfristig im NÖ Straßendienst bleiben, ist ein klarer Beleg für die Qualität der Ausbildung“, so Irschik.

Der NÖ Straßendienst bildet derzeit 52 Lehrlinge in 38 Straßenmeistereien aus. Seit Einführung des Lehrberufs Straßenerhaltungsfachkraft wurden bereits 441 Lehrlinge aufgenommen, von denen drei Viertel bis heute im NÖ Straßendienst beschäftigt sind. „Eine Lehre und ganz besonders das Handwerk ist eine Ausbildung mit Zukunft. Wer diesen Weg einschlägt, hat nicht nur einen abwechslungsreichen Beruf, sondern auch hervorragende Perspektiven und einen sicheren Arbeitsplatz“, erklärte Landbauer.

Abschließend bedankte sich der Verkehrslandesrat bei den Ausbildnern sowie den Familien der Lehrlinge für ihre Unterstützung und gratulierte den Teilnehmern des Wettbewerbs: „Seid stolz auf das, was ihr könnt, und stolz auf euren Beruf. Niederösterreich braucht junge Fachkräfte, die anpacken und Verantwortung übernehmen.“

Weitere Informationen beim Büro Landbauer, Alexander Murlasits, Tel.: 0676/812 137 42, E-Mail: [email protected]