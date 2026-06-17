  • 17.06.2026, 11:22:02
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Wildtiere in Not: Rekordmonat mit über 700 Aufnahmen

Verfünffachung in fünf Jahren. Alarmierender Anstieg zeigt zunehmende Gefährdung heimischer Wildtiere.

Dies ist ein deutliches Indiz dafür, dass immer mehr Wildtiere in unserer Region gefährdet sind und auf Hilfe angewiesen sind. Wir befinden uns derzeit mitten in der intensiven Wildtiersaison, in der vor allem junge Vögel („Vogerl“), Eichhörnchen und Rehkitze gerettet werden müssen

Stephan Scheidl, Leiter der Wildtierhilfe bei Tierschutz Austria

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Wien/Vösendorf (OTS) - 

Tierschutz Austria verzeichnet einen neuen Höchststand in der Betreuung heimischer Wildtiere. Im vergangenen Monat wurden mehr als 700 Tiere in Vösendorf und Gloggnitz aufgenommen – ein Rekordwert und das erste Mal, dass diese Marke in einem einzelnen Monat überschritten wurde. 240 Tiere konnten bereits erfolgreich ausgewildert werden. Die übrigen befinden sich in Aufzucht und Pflege. Gegenüber dem Vormonat mit rund 350 Tieren hat sich die Aufnahmezahl mehr als verdoppelt. Zum Vergleich: In den Vorjahren lagen die Saisonzahlen bei 1.800 bis 2.000 Tieren zusammen. Besonders alarmierend: Die Anzahl der aufgenommenen Wildtiere hat sich in den letzten fünf Jahren verfünffacht.

Dies ist ein deutliches Indiz dafür, dass immer mehr Wildtiere in unserer Region gefährdet sind und auf Hilfe angewiesen sind. Wir befinden uns derzeit mitten in der intensiven Wildtiersaison, in der vor allem junge Vögel („Vogerl“), Eichhörnchen und Rehkitze gerettet werden müssen,“ so Stephan Scheidl, Leiter der Wildtierhilfe bei Tierschutz Austria.

Erfreuliche Kooperation: Jäger bringt Rehkitz zur Station

Ein positives Zeichen der Zusammenarbeit im Tierschutz: Ein Jäger übergab der Station ein Rehkitz, dessen Mutter bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen war. Das Tier wird nun über das Team Tierschutz in das Tierheim Parndorf gebracht. „Es ist großartig, dass Jäger und Tierschützer Hand in Hand arbeiten, um verwaisten oder verletzten Tieren eine Chance zu geben“, so das Team der Wildtierstation.

Störche erfolgreich erstversorgt und weitervermittelt

Zusätzlich wurden in der laufenden Saison Störche aufgenommen, die nach der Erstversorgung durch die Station an die renommierte Storchensstation Haringsee übergeben werden konnten, wo sie die bestmögliche Betreuung und Vorbereitung auf die Auswilderung erhalten.

Die steigenden Zahlen sind ein klarer Weckruf: Lebensraumverlust, Straßenverkehr, Jagd, Wildtierkriminalität und andere menschliche Einflüsse setzen der heimischen Fauna massiv zu. Die Wildtierstation leistet einen unverzichtbaren Beitrag zum Artenschutz, ist jedoch auf die Unterstützung der Öffentlichkeit angewiesen – sei es durch Spenden, ehrenamtliches Engagement oder achtsames Verhalten in der Natur und im Straßenverkehr.

Tierschutz Austria bittet um Unterstützung bei der Verbreitung dieser Informationen, um mehr Menschen für den Schutz unserer Wildtiere zu sensibilisieren.

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Rückfragen & Kontakt

Tierschutz Austria
Mag. Martin Aschauer
Telefon: 0699/16604075
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.tierschutz-austria.at/

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