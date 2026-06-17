Fachkräftemangel in der Pathologie: Biomedizinische Analytiker*innen können Versorgungssicherheit stärken

Wien (OTS) -

Die aktuellen Warnungen der Österreichischen Ärztekammer vor einem drohenden Fachkräftemangel in der Pathologie verdeutlichen den Handlungsbedarf im österreichischen Gesundheitssystem. Biomed Austria – Österreichische Fachgesellschaft für Biomedizinische Analytik – sieht insbesondere in der stärkeren Nutzung bestehender Kompetenzen und in einer vertieften interprofessionellen Zusammenarbeit großes Potenzial, um Patholog*innen nachhaltig zu entlasten und die diagnostische Versorgung langfristig sicherzustellen.

„Die Pathologie ist ein unverzichtbarer Bestandteil moderner Medizin. Nahezu jede Krebsdiagnose, zahlreiche Therapieentscheidungen sowie die Weiterentwicklung der Präzisionsmedizin basieren auf pathologischer Expertise. Umso wichtiger ist es, die vorhandenen personellen Ressourcen bestmöglich einzusetzen und die Kompetenzen aller Gesundheitsberufe optimal zu nutzen“, betont Katharina Wagner, MSc, Präsidentin von Biomed Austria.

Laut den aktuellen Zahlen der Österreichischen Ärztekammer sind von derzeit 365 tätigen Patholog*innen bereits rund ein Drittel älter als 60 Jahre. Gleichzeitig bleiben zahlreiche Ausbildungsstellen unbesetzt. Die Herausforderungen betreffen damit nicht nur die Pathologie selbst, sondern mittel- und langfristig die gesamte diagnostische und therapeutische Versorgung in Österreich.

Biomedizinische Analytiker*innen leisten bereits heute einen wesentlichen Beitrag in der Histologie, Zytologie, Molekularpathologie und weiteren diagnostischen Spezialbereichen. Das MTD-Gesetz 2024 trägt dieser hochspezialisierten Tätigkeit Rechnung und stärkt die eigenverantwortliche Berufsausübung der Biomedizinischen Analytiker*innen. Zu den gesetzlich verankerten Kompetenzen zählen insbesondere die Durchführung, fachliche Beurteilung, Validierung und Qualitätssicherung diagnostischer Untersuchungen.

„Biomedizinische Analytiker*innen arbeiten tagtäglich an zentralen Schnittstellen der Diagnostik. Sie verfügen über umfassende Expertise bei der Aufbereitung, Analyse und fachlichen Beurteilung von Proben und Untersuchungsergebnissen. Diese Kompetenzen können einen wichtigen Beitrag dazu leisten, diagnostische Prozesse noch effizienter zu gestalten und Patholog*innen gezielt zu entlasten“, so Sylvia Handler, MBA, Vizepräsidentin von Biomed Austria.

Vor diesem Hintergrund sieht Biomed Austria insbesondere bei standardisierten diagnostischen Abläufen, der erweiterten fachlichen Beurteilung von Untersuchungsergebnissen sowie der strukturierten diagnostischen Vorbereitung von Befunden zusätzliche Entwicklungsmöglichkeiten.

Dadurch könnten Patholog*innen verstärkt für jene Tätigkeiten eingesetzt werden, die ihre ärztliche Expertise in besonderem Maß erfordern – etwa bei komplexen diagnostischen Fragestellungen, der abschließenden Befunderstellung oder der interdisziplinären Therapieplanung.

Internationale Entwicklungen zeigen, dass moderne Gesundheitssysteme zunehmend auf kompetenzorientierte und multiprofessionelle Versorgungsmodelle setzen. Die gezielte Einbindung spezialisierter Gesundheitsberufe trägt dabei nicht nur zur Entlastung knapper personeller Ressourcen bei, sondern stärkt auch Qualität, Effizienz und Versorgungssicherheit.

„Die Herausforderungen in der Pathologie lassen sich nicht durch einzelne Berufsgruppen allein bewältigen. Gefragt sind innovative Versorgungskonzepte, die die Kompetenzen aller Gesundheitsberufe bestmöglich nutzen. Das MTD-Gesetz 2024 bietet dafür eine zeitgemäße Grundlage und eröffnet neue Möglichkeiten für eine partnerschaftliche Zusammenarbeit auf Augenhöhe“, betont Karin Tomicek-Gründl, MBA, Finanzreferentin von Biomed Austria.

Biomed Austria spricht sich daher für einen strukturierten Dialog zwischen Ärzteschaft, Gesundheitsberufen, Universitäten, Sozialversicherungsträgern und Gesundheitspolitik aus. Ziel müsse es sein, die diagnostische Versorgung der Bevölkerung nachhaltig sicherzustellen, bestehende Fachkompetenzen gezielt einzusetzen und die Potenziale des MTD-Gesetzes 2024 im Sinne einer modernen, interprofessionellen Gesundheitsversorgung konsequent zu nutzen.

„Biomedizinische Analytiker*innen sind bereit, ihren Beitrag zur Bewältigung der Herausforderungen in der Pathologie zu leisten. Die Sicherung einer qualitativ hochwertigen Diagnostik erfordert das Zusammenwirken aller beteiligten Berufsgruppen – zum Wohl der Patient*innen und der Zukunft des österreichischen Gesundheitssystems“, so Biomed Austria abschließend.