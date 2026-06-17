Hödlmayr International GmbH eröffnet größte Carport-PV-Anlage Österreichs in Schwertberg

Schwertberg (OTS) -

Hödlmayr International hat am Standort Schwertberg eines der bedeutendsten Nachhaltigkeitsprojekte der Unternehmensgeschichte erfolgreich abgeschlossen. Mit der offiziellen Fertigstellung und Eröffnung wird die größte Carport-Photovoltaik Anlage in Österreich in Betrieb genommen – ein Meilenstein auf dem Weg zu mehr Energieunabhängigkeit.

Die Fertigstellungsfeier fand am Montag, 15. Juni, direkt am Compound in Schwertberg statt. Zu den Ehrengästen zählten Markus Achleitner, Wirtschafts- und Energie-Landesrat des Landes Oberösterreich, Bürgermeister Max Oberleitner (Schwertberg), Johannes Zimmerberger, Geschäftsführer der Linz Netz.GmbH, Martin Traska von der Sparkasse Oberösterreich, Kurt Mayr von Porsche Austria sowie Rudolf Schütz samt Team vom Projektpartner Electrify. Zahlreiche weitere Projektbeteiligte begleiteten die feierliche Inbetriebnahme.

„Oberösterreich ist deshalb Vorreiter beim Umstieg auf Erneuerbare Energien, weil die Energiewende breit mitgetragen wird, vor allem auch durch unsere Unternehmen, wie die heutige offizielle Eröffnung der sogar mit Abstand größten Carport-PV-Anlage in Österreich zeigt. Die Firma Hödlmayr zeigt damit nicht nur Verantwortung, sondern nutzt damit auch die Chancen der Transformation der Energieerzeugung. Gerade für Oberösterreich als führendes Industrie- und Wirtschafts-Bundesland ist von entscheidender Bedeutung, dass es für unsere Betriebe Versorgungssicherheit, planbare Energiekosten und wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen gibt. Das stärkt den Standort und macht auch unabhängiger von Preisschwankungen auf den internationalen Energiemärkten. Dieses Projekt der Fa. Hödlmayr unterstreicht einmal mehr Oberösterreichs Vorreiterrolle bei der Energiewende. Es zeigt damit auch einmal mehr, dass Ökologie und Ökonomie kein Widerspruch sind, sondern gemeinsam als Turbozwillinge wirken“, so Wirtschafts- und Energie-Landesrat Markus Achleitner.

Herzstück des Projekts ist eine Photovoltaik-Carportanlage mit insgesamt rund 1.900 überdachten Stellplätzen und einer Gesamtleistung von etwa 6,6 MWp.

Der erzeugte Strom wird gezielt genutzt: Ein Teil fließt direkt in die Energieversorgung des Standorts und trägt dazu bei, den externen Strombezug zu reduzieren. Der überwiegende Anteil wird in das öffentliche Stromnetz eingespeist und leistet damit einen Beitrag zur Energieversorgung aus erneuerbaren Quellen.

In Kombination mit den bestehenden eigenen Wasserkraftwerken erreicht der Standort Schwertberg künftig eine Energieautarkie von rund 55 Prozent. Neben der Versorgungssicherheit steht vor allem der Klimaschutz im Fokus: Die Anlagebewirkt jährlich einen positiven CO₂-Effekt von rund 3.170 Tonnen und kann rechnerisch etwa 2.250 Haushalte mit erneuerbarer Energie versorgen.

Der Bau des Großprojekts begann im November 2024. Ein wesentlicher Meilenstein war unter anderem die Verlegung einer rund 4,5 Kilometer langen Stromleitung zum Umspannwerk Mauthausen, die die Einbindung der Anlage in das Stromnetz sicherstellt.

„Dieses Projekt steht für unseren Anspruch, wirtschaftliche Stabilität und verantwortungsvolles Handeln innovativ zu verbinden. Wir stärken unsere Energieunabhängigkeit und liefern gleichzeitig saubere Energie ins Netz – ein wichtiger Schritt für die Energieversorgung von morgen und ein wesentlicher Meilenstein im konsequenten Aufbau unseres elektrischen Ökosystems der Zukunft" – Robert Horvath, CFO Hödlmayr International GmbH.

Umgesetzt wurde das Projekt gemeinsam mit dem Joint-Venture-Partner Electrify. „Ich habe dieses Projekt über viele Monate persönlich verfolgt. Umso mehr freut es mich, dass wir gemeinsam mit Hödlmayr eines der bedeutendsten Nachhaltigkeitsprojekte in der Geschichte beider Unternehmen erfolgreich umsetzen konnten. Die Realisierung im laufenden Betrieb, kombiniert mit der technischen Komplexität, macht dieses Projekt zu einem echten Meilenstein und zeigt, wie sich wirtschaftliche Anforderungen und nachhaltige Energieversorgung wirkungsvoll verbinden lassen."- Florian Schütz, CFO electrify GmbH

Klare Vision: Energie für die Logistik von morgen

Mit der Inbetriebnahme setzt Hödlmayr ein starkes Zeichen für die Transformation der Logistikbranche. Der konsequente Ausbau erneuerbarer Energien ist ein wesentlicher Baustein, um Abhängigkeiten zu reduzieren und die CO₂-Emissionen nachhaltig zu senken.

Über Hödlmayr International GmbH

Hödlmayr International GmbH ist ein führender Anbieter von Fahrzeug- und Automobillogistik in Europa. Das Unternehmen deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab – von Transport und Aufbereitung bis hin zur Distribution. Mit innovativen Lösungen und einem starken Fokus auf Kundenbedürfnisse setzt Hödlmayr Maßstäbe in der Branche.

FACTS

➢ Eigentumsverhältnisse 100 %iges Familienunternehmen

➢ Umsatz 445 Millionen Ꞓ / 2025

➢ Mitarbeiter*innen rund 1.900

➢ Niederlassungen 16 Länder

➢ Fahrzeugtransporter 650

➢ Ganzzugsysteme 27

➢ Fahrzeugstellplätze 66.000

➢ Transportvolumen rund 1,9 Millionen Fahrzeuge