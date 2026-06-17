Publikumslieblinge der „Soko Linz“ ermitteln am Set in ihrer sechsten Staffel

Wien (OTS) -

Die vierte Staffel von „Soko Linz“ brachte von 30. September bis 2. Dezember 2025 in ORF 1 ein neues Team mit sich – und das hatte sowohl bei der durchschnittlichen Reichweite als auch bei den Marktanteilen in allen Zielgruppen Rekorde im Gepäck, denn im Schnitt wollten sich 595.000 Zuschauer:innen bei Marktanteilen von 22 (12+) und 21 (12–29) Prozent den Dienstantritt von Angelika Niedetzky und Michael Steinocher an der Seite von Katharina Stemberger, Alexander Pschill, Miriam Hie und Co. nicht entgehen lassen. Auf Nachschub müssen Krimifans nicht mehr lange warten – die neuen Folgen der fünften Saison stehen bereits in den Startlöchern und sollen voraussichtlich im Herbst 2026 in ORF 1 und auf ORF ON zu sehen sein. Bis dahin liegen die Publikumslieblinge allerdings nicht auf der faulen Haut, sondern stürzen sich seit Mittwoch, dem 10. Juni 2026, bei den Dreharbeiten zur sechsten Staffel in neue Fälle voller Spannung, Humor und Emotion. Doch egal welche Herausforderung wartet, eines ist sicher: Das Linzer Dreamteam hält zusammen.

Die Dreharbeiten zu den zehn neuen Folgen finden noch bis voraussichtlich Ende September u. a. in der Landesgalerie Linz, in Hinterstoder, am Pfenningberg und in Steyr statt. In Episodenrollen stehen dabei u. a. Romeo Kaltenbrunner, Agnes Hausmann, Daniel Keberle, Fabia Matuschek, Elif Duygu, Felix Oitzinger, Hilde Dalik, Mikka Forcher, Anton Noori, Erika Deutinger, Stefano Bernardin, Kristina Sprenger und Sabrina Reiter vor der Kamera. Für die Regie zeichnen die „Soko Linz“-erfahrenen Franziska Pflaum, Claudia Jüptner-Jonstorff und Chris Raiber verantwortlich. Die Drehbücher stammen aus der Feder von Headwriterin Alrun Fichtenbauer, Philipp Altmann, Nicola Dörper, Charlotte Weg und Hannes Blamayer, Sophia Sixta, Harald Haller, Fabian Rausch, Christiane Kalss und Samuel Deisenberger. Die sechste Staffel von „Soko Linz“ soll 2027 in ORF 1 und auf ORF ON zu sehen sein.

Ausblick auf die sechste Staffel

Es geht hoch hinauf für unsere „Soko Linz“. Joe (Katharina Stemberger) und Biggi (Angelika Niedetzky) haben es gleich in der ersten Folge mit einem mysteriösen Fall bei einer Gondelbahn zu tun und treffen auf einen alten Bekannten. Viele tierische Zeugen gibt es im Linzer Zoo, im Pferdestall und auch Honigbienen können helfen, einen Fall zu lösen. Es wird gepoltert, ausgemistet, Autorennen gefahren, Strom gemessen und dazwischen vor allem gestorben. Sogar der Wunsch, länger zu leben, endet jäh, wenn man sich zu viele Feinde macht. Aber auch wenn es wirklich kniffelig und gefährlich zugeht, lässt sich das Dreamteam nicht unterkriegen! Mit gewohnt viel Einsatz und einer guten Portion Schmäh lösen sie auch den schwierigsten Fall.

Die sechste Staffel von „Soko Linz“ ist eine Koproduktion von ORF und Gebhardt Productions gefördert von FISAplus, Fernsehfonds Austria und dem Land Oberösterreich.