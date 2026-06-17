Ab morgen im Wien Museum: Arena Wien. Jedenfalls ist es Liebe!

Wien (OTS) -

Die Arena-Besetzung im Sommer 1976 gilt als verspätetes, aber umso nachhaltigeres Wiener 68er-Ereignis. Zwar wurde das Gelände des ehemaligen Auslandsschlachthofs nach der Besetzung geräumt und größtenteils abgetragen, doch in Teilen des einstigen Inlandsschlachthofs entstand in den folgenden Jahrzehnten ein Kulturort, der bis heute zu den wichtigsten Konzert- und Veranstaltungsstätten der Stadt zählt.

Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums beleuchtet die Ausstellung „Arena Wien. Jedenfalls ist es Liebe!“ einen legendären Ort der Stadt, der weit über die Wiener Kulturszene hinaus Bedeutung erlangt hat. Die Schau in der Community Gallery des Wien Museums wirft einen Blick hinter die Kulissen eines Kulturbetriebs, der von Beginn an von Selbstverwaltung, Eigeninitiative und gesellschaftspolitischem Engagement geprägt war und sich zugleich als professioneller Konzertveranstalter im internationalen Musikbetrieb etabliert hat.

Konzert- und Backstagefotografien, historische Plakate, Flyer und Programmhefte sowie Live-Mitschnitte und Videointerviews mit beteiligten Akteur:innen geben Einblick in die Arbeit des Vereins, fünf Jahrzehnte Konzertgeschichte und die Menschen, die die Arena bis heute prägen. Dabei wird deutlich, wie aus einer Protestbewegung eine Institution wurde, die bis heute Raum für kulturelle Vielfalt, Experimente und gesellschaftliche Debatten bietet.

„Die Arena ist seit 50 Jahren ein Ort, an dem kulturelle Freiräume erkämpft, gestaltet und erhalten werden. Trotz der Herausforderungen, die autonome Arbeit mit sich bringt, zeigt ihre Geschichte, dass sich gemeinschaftliches Widerspenstigsein auszahlt – nicht nur für die Beteiligten selbst, sondern für die Stadt als Ganzes.“

Constanze C. Czutta, Kuratorin

Parallel zur Ausstellung erscheint anlässlich des Jubiläums die Publikation „Die Arena. Eine Wiener Geschichte“, herausgegeben vom Verein Forum Wien Arena. Das Buch zeichnet die bewegte Geschichte der Arena und des Areals von den Anfängen bis in die Gegenwart nach und versammelt zahlreiche Beiträge, Dokumente und Erinnerungen aus fünf Jahrzehnten.

Arena Wien.

Jedenfalls ist es Liebe!

Wien Museum, Karlsplatz 8, 1040 Wien

18. Juni bis 27. September 2026

Kuratorin Constanze C. Czutta

Kuratorische Begleitung Peter Stuiber

Ausstellungsgestaltung Cati Krüger

Ausstellungsproduktion Gunda Achleitner

Pressefotos- und Information