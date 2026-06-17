Wiener Handelslehrlinge überzeugen mit Spitzenleistungen

Wien (OTS) -

Mit beeindruckendem Fachwissen, eloquenter Beratung und großer Leidenschaft fürs Verkaufen holte sich Tobias Dolezal den ersten Platz beim diesjährigen Lehrlingswettbewerb des Wiener Handels. Der erst 16-Jährige absolviert derzeit das erste Jahr seiner Lehre als Großhandelskaufmann beim Werkzeug- und Technikteile-Händler Kellner & Kunz AG in Wien-Liesing. „Man ist gut in allem, was man gerne tut und liebt. Und ich hatte schon immer Freude am Verkaufen, deshalb habe ich mich auch für diesen Beruf entschieden“, ist der angehende Fachverkäufer stolz auf seine Leistung, die ihm den Titel „Junior Sales Champion 2026 Wien“ einbrachte. Beim Bewerb habe er auch mit Fachwissen punkten können. „Wenn man selbst voll hinter dem angepriesenen Produkt steht und selbst davon überzeugt ist, kann man das dem Kunden auch optimal vermitteln“, sagt Dolezal.

Wettstreit des Verkaufsnachwuchses

Beim „Junior Sales Champion“ messen sich alljährlich die besten Einzelhandels-Lehrlinge aus Wiener Betrieben in Sachen Wissen und Verkaufstalent. 15 Nachwuchskräfte nahmen heuer daran teil. Kern des Lehrlingswettbewerbs ist ein zehnminütiges Verkaufsgespräch vor der Jury, bei dem jeder Teilnehmende Produkte aus seinem Fachbereich präsentiert. Dabei geht es sowohl um Fachwissen als auch um Rhetorik und soziale Kompetenz. Auch der Umgang mit Einwänden und schwierigen Kunden sowie Fremdsprachenkompetenz sind gefragt – all das, was Einzelhandelskaufleute täglich unter Beweis stellen müssen.

Zitat Margarete Gumprecht, Obfrau des Wiener Handels

„Die jungen Verkaufstalente haben beim diesjährigen Verkaufswettbewerb wieder einmal bewiesen, wie hoch die Qualität der Lehrlingsausbildung im Handel ist. Wir sind stolz auf unsere Lehrlinge und auch auf unsere Ausbildungsbetriebe und Berufsschulen. Wir alle haben das gleiche Ziel – ausgezeichnete Fachkräfte auszubilden, um die Zukunft des Handels zu sichern. Fachkräfte mit einer soliden Berufsbildung sind das Rückgrat unserer Wirtschaft. Mein besonderer Dank gilt den Handelsbetrieben und Berufsschulen, die für eine hervorragende Ausbildung der jungen Leute sorgen.“

Die Elite des Wiener Verkaufs-Nachwuchses

Platz zwei hinter Tobias Dolezal holte sich Juliane von Knorring. Die 20-Jährige absolviert derzeit das erste Jahr ihrer Lehre zur Einzelhandelskauffrau mit Schwerpunkt Uhren- und Juwelenberatung beim Wiener City-Juwelier Ellert GmbH & Co KG. „Ich habe im Vorjahr maturiert und wollte danach in die Arbeitswelt einsteigen“, erzählt sie. Schmuck und Juwelen habe sie schon immer geliebt, daher sei die Entscheidung für die Lehre naheliegend gewesen. „In der Branche zu arbeiten, ist wunderbar. Mit schönen Dingen umgeben zu sein, macht mir Freude“, sagt das junge Verkaufstalent. Für den Bewerb habe sie sich „aus Neugier“ beworben, „ich wollte meine Fähigkeiten trainieren und schauen, was ich erreichen kann“, sagt sie.

Platz drei beim Wiener „Junior Sales Champion“-Bewerb ging an Antonio Bornaz, angehender Einzelhändler mit Schwerpunkt Lebensmittelhandel im 3. Lehrjahr bei der Spar Österreichische Warenhandels-AG. „Der Beruf bietet viel Abwechslung, man kann jeden Tag etwas Neues erleben. Und man lernt durch den Umgang mit Menschen auch viel über sich selbst und entwickelt sich weiter“, schwärmt der 20-Jährige, der viel Herzblut schon in die Vorbereitung für den Bewerb gesteckt hatte. „Ich finde es toll, dass ich die Möglichkeit hatte, an dem Bewerb teilzunehmen. Und es ist auch eine gute Vorbereitung für die Lehrabschlussprüfung“, resümiert Bornaz.

Für die drei ersten gab es ein Preisgeld von 1000, 600 bzw. 400 Euro. Die beiden Bestplatzierten, Tobias Dolezal und Juliane von Knorring, werden Wien nun beim Bundeslehrlingswettbewerb „Junior Sales Champion National“ vertreten, der am 7. Oktober in Salzburg stattfindet.

Handel bietet Top-Karrierewege

Eine Ausbildung im Handel bietet hervorragende Zukunftschancen, denn: der Handel ist und bleibt in Wien ein zentraler Teil der Wirtschaft. Über 37.000 Wiener Handelsbetriebe beschäftigen mehr als 114.000 Mitarbeiter und bilden aktuell 2.500 Lehrlinge aus. „Der Lehrabschluss ist der ideale Einstieg ins Berufsleben und eröffnet den Jugendlichen viele Karrierewege mit tollem Verdienst. Der Handel ist ein wichtiger Lehrlingsausbildner und bietet engagierten Verkaufstalenten besonders vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten“, betont Spartenobfrau Gumprecht.