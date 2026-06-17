Hollywood zu Gast am Wolfgangsee

St. Wolfgang im Salzkammergut (OTS) -

Wenn am 5. September 2026 im event resort scalaria zum fünften Mal die „Oscars der Luftfahrt“ an die Besten der Besten der Fliegerei vergeben werden, richtet die Luftfahrtwelt ihren Blick ins Salzkammergut. Durch den gesellschaftlichen Höhepunkt führt heuer Hollywood-Legende Morgan Freeman, der nach 2022 zum zweiten Mal als Gastgeber der Award-Gala auftritt. Und auch das Publikum rückt diesmal näher ans Geschehen: Um die spektakuläre Flugshow “Flying Emotions, mit dem Highlight der “Flying Opera” der Flying Bulls hautnah miterleben zu können, wird von der Tourismusregion Wolfgangsee ein Public-Bereich an der Promenade eingerichtet.

Eine Hollywood-Freundschaft, die gewachsen ist

Dass es Morgan Freeman immer wieder an den Wolfgangsee zieht, kommt nicht von ungefähr. Den Star, den die Welt aus Klassikern wie Die Verurteilten, Sieben oder Million Dollar Baby kennt, verbindet längst eine Freundschaft mit dem event resort am See: Als passionierter Pilot und seinerseits eine Living Legend of Aviation war er bereits 2022 Gastgeber der Verleihung. „ This place is awesome! “, schwärmte er damals. Mit „The Symphonic Blues Experience“, einer musikalischen Vision aus Delta Blues und symphonischer Orchester Musik, präsentiert vom Ground Zero Blues Club aus Clarksdale, Mississippi, feierte Freeman 2024 auf der scalaria Waterstage am Wolfgangsee Premiere. Die Produktion befindet sich aktuell auf Welttournee in Amerika.

Wo Legenden ausgezeichnet werden

Im Mittelpunkt des Galaabends 2026 stehen jene Persönlichkeiten, die für ihre besonderen Leistungen in Luft- und Raumfahrt sowie Technologie ausgezeichnet werden. Auch 2026 werden wieder Awards vergeben und neue Mitglieder in die Hall of Fame aufgenommen – ein erlesener Kreis, dem unter anderem Solar-Impulse-Pionier Bertrand Piccard, der offizielle „Ambassador of Aviation“ John Travolta, der die begehrten Auszeichnungen 2019 höchstpersönlich vor Ort überreichte, sowie Tom Cruise, Harrison Ford, Chuck Yeager, Bob Hoover, Elon Musk und Jeff Bezos angehören. Kein Wunder also, dass am Red Carpet auch heuer wieder das Who-is-who der internationalen Luftfahrt und Society erwartet wird.

Die Award-Gala kann man als Unternehmen oder als Flugbegeisterte:r ganz nah auch über die Sponsor Tables im DO-X Teatro erleben.

Mehr unter: scalaria.com/living-legends-of-aviation.

Vierte Auflage der Science Lounge: Wo Weichen für die Zukunft gestellt werden

Mit der Science Lounge ist so eine Plattform entstanden, die den anwesenden Persönlichkeiten und Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern aus Wirtschaft und Technologie bereits zum vierten Mal die Möglichkeit bietet, um zukünftige Technologien voranzutreiben, Ressourcen zu nutzen und sich auszutauschen.

Der in das Programm integrierte Science Talk wird von Schauspielerin und Moderatorin Annabelle Mandeng moderiert. Hier präsentieren Vordenkerinnen und Vordenker aus Technologie und Wirtschaft alternative Antriebe, neue Energiequellen und nachhaltige Innovationen – und treiben damit einen Fortschritt voran, der das Leben der Menschen zukünftig spürbar verbessern könnte. Zu den Partnern gehören FACC, Sierra Nevada Corporation, Airbus, Falcon Dassault Aviation, Austrian Space Forum und Next Technologies aus Salzburg.

Flugvorführung: Flying Emotions am Wolfgangsee bei freiem Eintritt

Sichtbar und hörbar wird die Faszination des Fliegens schließlich am Himmel selbst. Im Rahmen der Flugvorführungen werden neue Fluggeräte und Flugrettungsmanöver gezeigt. Als Höhepunkt zeigen die Flying Bulls vom Red Bull Hangar 7 in Salzburg, warum sie zu den besten und aufsehenerregendsten Staffeln der Welt zählen. Historische Luftfahrzeuge wie die mächtige B-25, die Lightning, die Corsair, der kunstflugtaugliche BO-105-Hubschrauber, die Cobra oder die Mustangs verwandeln den Luftraum über dem Wolfgangsee in eine Bühne.

Auch Living Legends Award Gewinner und Weltrekordhalter Dario Costa freut sich bereits auf seine Rückkehr an den Wolfgangsee. Der Ausnahme-Pilot hat angekündigt, im Rahmen der Flying Emotions Show einen eigens entwickelten „Special Move“ zu präsentieren – eine spektakuläre Darbietung, die weit über die klassische Flugshow hinausgehen soll. Dario Costa wurde 2024 mit dem „Bob Hoover Freedom of Flight Award“ ausgezeichnet – einer Ehrung, die geschaffen wurde, um außergewöhnliche fliegerische Leistungen, bahnbrechende Flugmanöver und spektakuläres Stunt Flying zu würdigen. Erst kürzlich bestätigte er den Geist dieser prestigeträchtigen Auszeichnung eindrucksvoll mit der weltweit ersten erfolgreichen Landung mit seiner Edge 540 auf einem fahrenden Zug – ein weiterer Meilenstein in der Geschichte der Luftfahrt.

Hollywood-Ikone und leidenschaftlicher Pilot John Travolta, der die Veranstaltung bereits 2019 besuchte, brachte seine Begeisterung für die Flugvorführungen auf den Punkt: „ This show was amazing! “

Wer sich den perfekten Blick auf dieses Schauspiel sichern möchte, findet ihn im Public-Bereich auf der See-Promenade – und damit einen Logenplatz bei freiem Eintritt, wie ihn sonst nur geladene Gäste genießen.

Weiterführende Informationen

Die Living Legends of Aviation Europe Awards: Im Jahr 2003 von Jerry Lips gegründet, um das zweite Jahrhundert der Luftfahrt zu feiern, ehren die Living Legends of Aviation herausragende Leistungen von Pilot:innen, Branchenvertreter:innen, Astronaut:innen und Rekordhalter:innen. Während die jährliche Gala im Beverly Hilton in Los Angeles stattfindet, werden die europäischen Awards in der scalaria am Wolfgangsee verliehen – 2026 bereits zum fünften Mal.

Das scalaria event resort: In der scalaria wird das Konzept von Business-Events neu gedacht. Durch die Kombination aus Designzimmern, verschiedenen Veranstaltungsorten und wegweisender Eventorganisation ist die scalaria die erste Wahl für Veranstaltungen aller Art und Größe – ob für 10 oder bis zu 1.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Verbunden mit dem Versprechen, zu überraschen, zu begeistern und zu verblüffen.

Einen ausführlichen Hintergrundartikel über die scalaria Living Legends of Aviation 2026 am Wolfgangsee – frei zur Veröffentlichung – gibt es im neuen Online-Magazin der scalaria: scalaria.com/whats-new/die-legenden-sind-zurueck-am-wolfgangsee

Zitate:

„ Die Welt zu Gast am Wolfgangsee – das erfüllt uns mit großer Freude. Für die scalaria stellen die Living Legends of Aviation das Highlight des Jahres dar. Vor allem, weil wir uns der Luftfahrt seit jeher stark verbunden fühlen. Dieser Event ist eine große Ehre für uns .” – Simone Gastberger, scalaria

„ Am Red Carpet trifft sich auch in diesem Jahr wieder die nationale und internationale Society. Besonders stolz sind wir aber darauf, dass wir mit der Science Lounge ein Format gefunden haben, das Menschen verbindet – und das dazu beitragen kann, Technologie für das tägliche Leben und die großen Herausforderungen zu entwickeln. “ – Humberto Schenk, scalaria

Text und Bild honorarfrei unter Angabe des Copyrights im Zusammenhang mit der Berichterstattung zur scalaria Living Legends of Aviation.

Alle Informationen zu scalaria Living Legends of Aviation Europe 2026 sowie zur Buchung von Sponsor Tables im DO-X Teatro: : living legends of aviation tables | scalaria Events

scalaria event resort | see 1 | 5360 St. Wolfgang | Tel. +43 6138 8000 | scalaria.com

Vierte Auflage Science Lounge @ scalaria Living Legends of Aviation Europe 2026

Wissenschaft und Wirtschaft trifft sich zu den großen Technologiefragen der Zukunft im Rahmen der scalaria Living Legends of Aviation Europe. Hier präsentieren Vordenkerinnen und Vordenker aus Technologie und Wirtschaft alternative Antriebe, neue Energiequellen und nachhaltige Innovationen. Zu den Partnern gehören FACC, Sierra Nevada Corporation, Airbus, Falcon Dassault Aviation, Austrian Space Forum und Next Technologies aus Salzburg.

Datum: 05.09.2026, 11:00 Uhr

Art: Konferenzen und Tagungen

Ort: event resort scalaria

See 1

5360 St. Wolfgang

Österreich

URL: https://scalaria.com/whats-new/science-lounge-scalaria-am-wolfgangsee

5. scalaria Living Legends of Aviation Europe Awards Europe 2026

Hollywood zu Gast am Wolfgangsee Morgan Freeman ist Gastgeber der 5. scalaria Living Legends of Aviation Europe Awards 2026 in der scalaria – mit Public-Bereich an der Promenade von St. Wolfgang. Wenn am 5. September 2026 im event resort scalaria zum fünften Mal die „Oscars der Luftfahrt“ an die Besten der Besten der Fliegerei vergeben werden, richtet die Luftfahrtwelt ihren Blick ins Salzkammergut. Durch den gesellschaftlichen Höhepunkt führt heuer Hollywood-Legende Morgan Freeman, der nach 2022 zum zweiten Mal als Gastgeber der Award-Gala auftritt. Und auch das Publikum rückt diesmal näher ans Geschehen: Um die spektakuläre Flugshow “Flying Emotions, mit dem Highlight der “Flying Opera” der Flying Bulls hautnah miterleben zu können, wird von der Tourismusregion Wolfgangsee ein Public-Bereich an der Promenade eingerichtet.

Datum: 05.09.2026

Art: Pressetermine

Ort: event resort scalaria

See 1

5360 St. Wolfgang

Österreich

URL: https://scalaria.com/whats-new/die-legenden-sind-zurueck-am-wolfgangsee