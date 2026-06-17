Literaturfestival O-TÖNE im MQ mit Norbert Gstrein, Robert Menasse, Birgit Birnbacher, Josef Winkler, Eva Menasse und spannenden Debüts

Wien (OTS) -

Das Literaturfestival O-TÖNE auf der MQ Sommerbühne präsentiert in seiner 23. Ausgabe wieder prominente sowie neue Namen der heimischen Literaturszene mit deren aktuellen Veröffentlichungen – inklusive sieben Premieren mit Ausblick auf das kommende Herbstprogramm. Norbert Gstrein eröffnet das Festival am 9. Juli, um 20:00 mit einer Lesung aus seinem gefeierten neuen Roman Im ersten Licht. „Ein Jahrhundertroman von großer, teils brutaler Eleganz“ zeigte sich nicht nur Christoph Schröder in der „Zeit“ vom neuen Roman von Norbert Gstrein begeistert. Vor Gstreins Lesung wird die junge Salzburger Autorin Katharina Braschel ihr im Frühjahr bei Residenz erschienenes Debüt

Heim holen präsentieren. Der Eintritt ist frei.

Programm der kommenden Wochen

In den kommenden Wochen folgen die Lesungen von Robert Menasse (Die Lebensentscheidung, 16.07., 20.00), Birgit Birnbacher (Sie wollen uns erzählen, 23.07., 20:00), Elias Hirschl (Schleifen, 30.07., 20:00) und Josef Winkler (Das Glück ist ein Engel mit ernstem Gesicht, 06.08., 20:00).

Mit drei Premieren gehen die O-TÖNE ins Finale: Am 13.08. liest Sandra Gugić aus ihrem kontroversiellen, noch unveröffentlichten Manuskript Niemand weiß, dass wir hier sind. Am 20.08. stellt Eva Menasse ihr neues Buch Alleinruhelage vor. Zum Abschluss des Festivals präsentiert Paulus Hochgatterer am 27. August seinen lang erwarteten Roman Mio und die Unsterblichkeit – im Gespräch mit O-TÖNE-Kurator Klaus Kastberger und pünktlich zum Erscheinungstag des Buches.

Die Erstlingswerke

Die diesjährigen Erstlingswerke stammen von David Vajda (Diamanten, 16.07., 20:00), Lisa Wölfl (Ein verlassenes Haus, 23.07., 20:00), Manuela Tomić (Franček, 30.07., 20:00), Sarah Wipauer (Was danach kommt, Buchpremiere - 06.08., 20:00), Hans-Joachim Gögl (Vatertag, Buchpremiere - 13.08., 20:00), Sasa Hanten (Talent zum Glück, Buchpremiere - 20.08., 20:00) und Marlen Mairhofer (Alice, Buchpremiere – 27.08., 20:00).

Für das Programm verantwortlich zeichnen erneut die Literaturwissenschafter:innen Daniela Strigl und Klaus Kastberger.

25 Jahre MQ: O-TÖNE-Spezial am Hof Kunst Fest

Beim Jubiläumsfest „Hof Kunst Fest“ kehrt der Autor Dimitré Dinev ins MQ zurück, der eng mit der Geschichte des Literaturfestivals O-TÖNE verbunden ist: 2004 bestritt er hier die erste Lesung des damals neu gegründeten Festivals. 22 Jahre später ist er beim Hof Kunst Fest gemeinsam mit Alexander und Konstantin Wladigeroff sowie Drummerin Maria Petrova zu erleben.

Das Hof Kunst Fest am 02. Juli bringt MQ Highlights aus 25 Jahren MQ-Geschichte zurück. Gemeinsam mit Besucher:innen, Künstler:innen und den MQ Institutionen – Kunsthalle Wien, Leopold Museum, mumok und Tanzquartier Wien – feiert das MuseumsQuartier seinen Jubiläumsabend.

Infos O-TÖNE im MQ

Wann: Immer donnerstags, 20:00; 9. Juli bis 27. August

Wo: Open Air auf der MQ Sommerbühne

Eintritt frei

Infos und Foto-Downloads unter www.o-toene.at & www.mqw.at/de/presse/