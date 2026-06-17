ORF-„kulturMATINEE“ am 21. Juni: „Der Wiener Prater in Bildern“, verlängerte Ausgabe „Die Kulturwoche“ über Sommerfestivals

Wien (OTS) -

Die von Martin Traxl präsentierte „kulturMATINEE“ am Sonntag, dem 21. Juni 2026, um 9.40 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON unternimmt – als Vorgeschmack auf die TV-Übertragung des musikalischen Wiener Prater Picknicks der Wiener Symphoniker (2. Juli, 20.15 Uhr, ORF 2) – eine filmische historische Reise durch das mittlerweile 260 Jahre alte Erholungsgebiet im Herzen der Bundeshauptstadt, die die noch heute anhaltende Magie dieses Ortes nachzeichnet: „Der Wiener Prater in Bildern“. Nach einer Folge der Kurzreihe „Ikonen Österreichs“ (10.25 Uhr) über „Die Knopferlharmonika“ macht eine verlängerte Ausgabe der Sendung „Die Kulturwoche“ (10.40 Uhr) Lust auf einen abwechslungsreichen Festivalsommer.

„Der Wiener Prater in Bildern“ (9.40 Uhr)

Wenige Orte sind wienerischer als der Prater: Eine Freizone, die dem Naturgenuss ebenso dient, wie der gestandenen Unterhaltung, gibt es in Europas Metropolen in dieser Form nur einmal. Seit jeher kreuzten sich hier die Wege der unterschiedlichsten Gesellschaftsschichten. Der Prater war immer schon ein Panoptikum der Wiener Gesellschaft. Regisseur Gebhard Hölzl arbeitet die alten Aufnahmen des Wiener Praters auf – Bilder von Menschen mit Melonen, Sonnenschirmen und Krinolinen, Kutschenfahrten bei Korso-Veranstaltungen, Faktoten aus dem Wurstelprater. Die Magie dieses Ortes zieht sich quer durch die Jahrhunderte.