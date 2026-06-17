Future Fit Festival 2026: 31.000 Besucher*innen machten Wien erneut zur Hauptstadt der Zukunftsberufe

Wien (OTS) -

Mit 31.000 Besucher*innen zieht das Future Fit Festival 2026 eine erfolgreiche Bilanz. Vier Wochen lang stand Wien ganz im Zeichen von Aus- und Weiterbildung sowie den Jobs und Skills der Zukunft. Damit bestätigt das Future Fit Festival einmal mehr seine Rolle als größtes Bildungsfestival Europas im Bereich beruflicher Orientierung und Weiterentwicklung.

Von 18. Mai bis 15. Juni tourte das Festival in vier Etappen durch ganz Wien und brachte Zukunftsberufe direkt in die Bezirke und Grätzl. Insgesamt standen 65 kostenlose Veranstaltungen mit 190 Partner*innen am Programm. Im Mittelpunkt standen die Zukunftsfelder Technik und Digitalisierung, Klima und Nachhaltigkeit sowie Gesundheit und Soziales.

Vizebürgermeisterin und Arbeits- und Wirtschaftsstadträtin Barbara Novak betont: „Das Future Fit Festival zeigt, wie wir Menschen in Wien konkrete Perspektiven eröffnen und berufliche Entwicklung greifbar machen. Tausende Wiener*innen haben die Möglichkeit genutzt, Berufe kennenzulernen, Kontakte zu Unternehmen zu knüpfen und neue Wege für ihre Zukunft zu entdecken. Das bestätigt unseren Anspruch, Arbeitsmarktpolitik aktiv und zukunftsorientiert zu gestalten.“

Die Besucher*innen haben das Angebot des Festivals intensiv genutzt: Workshops, Führungen, Beratungen, Vorträge und interaktive Formate ermöglichten unmittelbare Einblicke in neue Berufsfelder und konkrete Entwicklungsmöglichkeiten.

Flagship-Events für Junge, Frauen, Digitales, Pflege und Pädagogik

Zu den Höhepunkten zählten die großen Flagship-Events des Festivals: Bei „Female First“ informierten sich 2.000 Besucherinnen über neue Karrierewege und berufliche Chancen. „Code your Career“ brachte 800 Interessierte rund um Digitalisierung, IT, Künstliche Intelligenz und Cybersecurity zusammen. Bei „Wien Care“ nutzten 1.000 Wiener*innen die Gelegenheit, sich über Berufe in Pflege, Sozialbereich und Elementarpädagogik zu informieren.

Auch direkt in den Bezirken war das Festival präsent: Bei elf Beratungen im Gemeindebau wurden über 1.400 Informations- und Beratungsgespräche rund um Aus- und Weiterbildung, berufliche Neuorientierung und Fördermöglichkeiten geführt.

Einen erfolgreichen Schlusspunkt setzte schließlich das finale Flagship-Event „Future Unlocked – Dein Start ins Berufsleben“ im Wiener Rathaus. 2.100 junge Wiener*innen von 16 bis 24 Jahren sind zur Jobmesse “Future Unlocked – Dein Start ins Berufsleben” gekommen. Sie haben Bewerbungsunterlagen optimiert, sich über Ausbildungs- und Berufseinstiegsmöglichkeiten informiert, sind direkt mit Arbeitgeber*innen in Kontakt getreten und haben sich beworben. 30 Unternehmen und Organisationen präsentierten konkrete Jobperspektiven und machten den Festsaal des Rathauses zum Treffpunkt für den Berufseinstieg.

Abschließend zieht Arbeits- und Wirtschaftsstadträtin Novak Bilanz: „Das Future Fit Festival zeigt, wie groß das Interesse der Wiener*innen an beruflicher Weiterentwicklung und den Chancen der Arbeitswelt von morgen ist. Es ist gelungen, Menschen in ganz Wien zu erreichen, Orientierung zu geben und konkrete nächste Schritte in Richtung Ausbildung und Beruf sichtbar zu machen. Das Future Fit Festival hat damit den waff als Partner für die Wiener*innen für Beratung und Förderung von Aus- und Weiterbildung in Wien verankert.“