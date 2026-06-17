AUVA-Gütesiegel: Betrieblicher Arbeitnehmer:innenschutz wird zum Gamechanger im Match um die besten Arbeitskräfte

Wien (OTS) -

Ein sicheres Arbeitsumfeld ist längst mehr als eine gesetzliche Pflichtübung – es ist ein entscheidender Faktor für die wirtschaftliche Resilienz und die Attraktivität als Arbeitgeber.

Dass Österreichs Unternehmen dies zunehmend erkennen, bewies die aktuelle Verleihung des AUVA-Gütesiegels „sicher und gesund arbeiten“ im Tech Gate Vienna am vergangenen Donnerstagabend. Seit der letzten Verleihung im vergangenen Oktober haben 50 Unternehmen das Gütesiegel erhalten. Vor Vertreter:innen von knapp 30 ausgezeichneten Betrieben zog die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA) eine Erfolgsbilanz: Mehr als 200 Unternehmen in ganz Österreich wurde das Qualitätssiegel bereits als objektiver Nachweis für gelebte Präventionskultur verliehen.

Im Rahmen der feierlichen Gala wurden 13 Erst- und 14 Wiederverleihungen gefeiert. Die Vielfalt der Branchen und Betriebsgrößen unterstreicht, dass systematischer Arbeitnehmer:innenschutz in jedem Umfeld erfolgreich implementiert werden kann.

Prävention rechnet sich: Ein Investment mit hoher Rendite

„Unternehmen, die über das gesetzliche Mindestmaß hinausgehen, betreiben kein moralisches Luxusprojekt, sondern kluge Ökonomie“ , betont Roland Pichler, Stellvertretender Generaldirektor der AUVA. „Jeder Euro, der strategisch in die Gesundheit der Beschäftigten fließt, spart ein Vielfaches an Folgekosten durch Ausfälle und Fluktuation. Wer die Menschen im Betrieb schützt, sichert den wirtschaftlichen Erfolg.“

Klaus Wittig, Leiter der Sicherheitstechnischen Prüfstelle der AUVA, ergänzt: „Unsere jahrzehntelange Erfahrung zeigt, dass Betriebe mit hoher Risikodichte die stärksten Hebel ansetzen können. Jene Unternehmen, die ausgezeichnet wurden, gehen als Leuchttürme voran. Sie beweisen, dass sich Risiken durch Struktur und Kultur minimieren lassen.“

Klassischer Betrieb bis Großevent: ESC 2026 setzt neue Maßstäbe

Wie flexibel das Prüfverfahren der AUVA anwendbar ist, zeigte ein aktuelles Novum: Erstmals wurde mit dem Eurovision Song Contest (ESC) im Mai 2026 in Wien eine internationale Großveranstaltung zertifiziert. Trotz extremen Zeitdrucks und des komplexen Zusammenspiels hunderter Gewerke aus unterschiedlichen Ländern erfüllte der ORF als Veranstalter sämtliche Kriterien. Das Ziel: Dass jede:r der tausenden Beteiligten nach dem Abbau gesund nach Hause geht.

Das AUVA-Gütesiegel wird nach strenger Begutachtung für drei Jahre vergeben. Die hohe Quote an Wiederverleihungen bei der diesjährigen Gala belegt, dass Prävention in Österreichs Wirtschaft zunehmend nachhaltig und langfristig verankert wird.



Wir gratulieren den neu ausgezeichneten Unternehmen zur Verleihung des Gütesiegels:

- Österreichische Akademie für Arbeitsmedizin und Prävention (Wien)

- AMST-Systemtechnik GmbH (Oberösterreich)

- Imerys Villach GmbH (Kärnten)

- Johann Rohrer GmbH (Steiermark, Oberösterreich, Niederösterreich)

- Jugend am Werk Steiermark GmbH (Steiermark)

- kabelplus Gmbh (Niederösterreich)

- Linetechnology GmbH

- Nemak Altenmarkt GmbH & Co KG (Niederösterreich)

- Maschinenfabrik Berger GmbH (Steiermark)

- Neovia Logistics Services Austria GmbH (Steiermark)

- NTT Global Data Censter Austria Opco GmbH (Wien)

- ORF – Produktion des ESC (Wien)

- Zumtobel Lighting GmbH (Vorarlberg)



Wir gratulieren jenen Unternehmen, deren Gütesiegel erneut verliehen wurde:

- Linz AG (Oberösterreich)

- Bosch Rexroth GmbH (Oberösterreich)

- Frauscher Sensortechnik GmbH (Oberösterreich, Wien)

- Soziale Dienste der Adventmission gGmbH (Wien)

- Doka Österreich GmbH (Niederösterreich)

- Getzner Textil AG (Vorarlberg)

- Mahle Filtersysteme Austria GmbH (Kärnten)

- Mondi Coating Zeltweg GmbH & Mondi Styria GmbH (Steiermark)

- MP2 IT-Solutions GmbH (Wien)

- PM Consulting GmbH (Kärnten)

- Voestalpine Precision Strip GmbH (Niederösterreich)

- Voestalpine Tubulars GmbH & Co KG (Steiermark)

- VSB United FlexCo (Wien)

- Zellstoff Pöls AG (Steiermark)



Alle Kriterien und Details zur Zertifizierung finden Sie unter www.auva.at/guetesiegel.