- 17.06.2026, 10:30:02
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- OTS0061
AVISO: DO, 18.06.2026, 10 Uhr, St. Pölten - Grüner Klub zur Volksbefragung Landesklinikum Gmünd
Der Grüne Klub im NÖ Landtag lädt morgen kurzfristig am Donnerstag, den 18.06.2026 zur Pressekonferenz betreffend Volksbefragung Landesklinikum Gmünd
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EINLADUNG ZUM PRESSEGESPRÄCH DONNERSTAG, 18.06.2026, 10:00 Uhr
Grüner Klub im NÖ Landtag, Neue Herrengasse 1, Haus 1, 1. Stock, 3100 St. Pölten
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HELGA KRISMER
Klubobfrau und Landessprecherin der Grünen Niederösterreich
SILVIA MOSER
Gesundheitssprecherin und Landtagsabgeordnete aus dem Waldviertel
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Die Teilnahme erfolgt ausschließlich nach Anmeldung.
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Die Vertreterinnen und Vertreter der Medien werden ersucht, sich bis spätestens 18.06., 09:00 Uhr unter [email protected] anzumelden.
Wir würden uns sehr freuen, eine Vertreterin, einen Vertreter Ihrer Redaktion bei dieser Pressekonferenz begrüßen zu dürfen!
Rückfragen & Kontakt
Pressesprecher
Michael Pinnow
Grüner Klub im NÖ Landtag
Telefon: +43676 944 72 69
E-Mail: [email protected]
Website: https://noe.gruene.at/
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