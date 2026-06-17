bonprix setzt Meilenstein im Marktplatz-Geschäft: Mode der Fashion Brand nun auch bei ABOUT YOU in Deutschland erhältlich

Hamburg (OTS) -

Ab sofort verkauft bonprix ausgewählte Produkte auf einem großen digitalen Marktplatz außerhalb der Otto Group: Der Marktplatz-Pilot bei ABOUT YOU ist ein zentraler Baustein der bonprix Strategie, neben den eigenen europäischen Webshops und Apps neue Vertriebskanäle zu erschließen, die Marke noch breiter sichtbar zu machen und neue Zielgruppen zu erreichen. Verantwortet wird das Partnergeschäft künftig von dem neu aufgestellten Team "Partner Commerce" bei bonprix.

Als vertikal aufgestellte Modemarke ist bonprix in 16 europäischen Märkten mit eigenen Webshops präsent und hat seine Artikel in Deutschland bis Ende 2025 ausschließlich über eigene Vertriebskanäle angeboten. Einen ersten Schritt in das Marktplatzgeschäft wagte die Fashion Brand gemeinsam mit OTTO. Zum Launch im November waren bereits rund 2.000 Artikel, darunter vor allem Basics, auf otto.de und in der OTTO App erhältlich. Nun erweitert bonprix sein Direct-to-Consumer-Modell (D2C) gezielt weiter um das Marktplatz-Geschäft mit ABOUT YOU.

"Damit gehen wir einen wichtigen strategischen Schritt nach vorn, stellen bonprix gezielt breiter auf und schaffen die Grundlage, um das Marktplatz-Geschäft langfristig zu skalieren. Der Start mit OTTO war äußerst erfolgreich und wir hoffen, auch bei ABOUT YOU neue Kund*innen für bonprix begeistern zu können", sagt Dr. Nicolai Johannsen, Managing Director Marketing (CMO) bei bonprix. "Wir erhöhen unsere Reichweite, analysieren die Performance bei ABOUT YOU und steuern auf Basis dieser Erkenntnisse den weiteren Ausbau des Geschäfts."

Pilot startet mit rund 200 Artikeln - Sortiment soll schrittweise wachsen

In den Pilotbetrieb bei ABOUT YOU geht bonprix mit rund 200 Artikeln aus verschiedenen Kategorien. "Wir starten bewusst mit einem fokussierten Sortiment und entwickeln es Schritt für Schritt weiter", sagt Kristina Kolle, Head of Partner Commerce bei bonprix. "Unser langfristiges Ziel ist es, das gesamte Grundangebot der Marke über die Plattform verfügbar zu machen. Entscheidend ist dabei, datenbasiert zu lernen und die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen."

Die Anbindung an ABOUT YOU in Bezug auf Produktdaten und Preise erfolgt über die Middleware Tradebyte. Über dieses System steuert bonprix das Sortiment, das auf aboutyou.de angeboten wird, und ABOUT YOU erhält alle relevanten Produktinformationen. Den Verkauf und Versand von bonprix Artikeln an die Kund*innen übernimmt ABOUT YOU.

Neues Team "Partner Commerce" bündelt Marktplatz- und B2B-Geschäft

Parallel zum Launch bei ABOUT YOU wird das unternehmensinterne Programm "Beyond D2C", das Anfang 2025 zur Erschließung neuer Wachstumsfelder ins Leben gerufen wurde, in die Linienorganisation von bonprix überführt. So entstand im Bereich von Nicolai Johannsen das neue Team "Partner Commerce", das künftig das Marktplatz- und B2B-Geschäft des Unternehmens bündelt. Die Einheit um Kristina Kolle arbeitet eng mit dem Product Management und der IT zusammen und hat Schnittstellen in nahezu alle Fachbereiche des Unternehmens sowie mit anderen Konzerngesellschaften in der Otto Group.

Ausblick auf weitere mögliche Marktplatz-Anbindungen

Neben der Präsenz bei ABOUT YOU prüft bonprix weitere Marktplatz-Anbindungen.

Bei der diesjährigen K5 Future Retail Conference am 23. Juni in Berlin stellt bonprix sein Marktplatz-Geschäft als weiteres Standbein seines Geschäftsmodells vor. Matthias Wlaka, Managing Director Technology (CTO) von bonprix, spricht mit Marcel Brindöpke, Co-Gründer des Commerce Advisory Network, zum Thema "bonprix - Eine vertikale Marke goes beyond D2C". Mehr Informationen und Anmeldung unter app.k5.de.

Über bonprix

Mit Online-Shops in 16 europäischen Ländern und zusätzlichem B2B-Geschäft in mehreren Märkten bietet bonprix seiner überwiegend weiblichen Zielgruppe Fashion zu einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis. Das im Jahr 1986 gegründete E-Commerce-Unternehmen erreicht heute jährlich etwa 10 Millionen aktive Kund*innen. Mit einem Umsatz von 1,1 Milliarden Euro in Europa im Geschäftsjahr 2025/2026 (1. März 2025 bis 28. Februar 2026) zählt bonprix zu den umsatzstärksten Markenkonzepten der Otto Group. Im Hamburger Headquarter und an den weiteren Standorten in Polen, Italien und Frankreich sind rund 1.400 Mitarbeitende beschäftigt.

Das umfangreiche Angebot umfasst Womenswear und Accessoires, ergänzende Sortimente für Männer und Kinder sowie ausgewählte Home- und Living-Produkte. bonprix steht für eigenproduzierte Mode in einer hohen Größen- und Stilvielfalt und für ein ambitioniertes Nachhaltigkeitsengagement.

Weitere Informationen unter: bonprix.de/corporate

Pressedownload

Unter www.bonprix.de/corporate/newsroom und auf Anfrage (Copyright: bonprix)