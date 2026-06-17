Sommer 2026 in den Wien Holding-Museen

Wien (OTS) -

Auch im Sommer 2026 bieten die Museen der Wien Holding ein abwechslungsreiches Programm für Kulturinteressierte, Familien und Kinder. Das Mozarthaus Vienna, das Haus der Musik, das KunstHausWien und das Jüdische Museum Wien laden mit Konzerten, Workshops, Führungen und Ferienangeboten zum Entdecken, Mitmachen und Genießen ein.

Jüdisches Museum Wien: Geschichte entdecken und orientalisch frühstücken

Das Jüdische Museum Wien bietet im Sommer besondere Formate – für Erwachsene und Kinder gleichermaßen:

Frühstücksführung „Boker tov!“

Mit dem Format „Boker tov! Guten Morgen im Jüdischen Museum Wien“ lädt das Jüdische Museum Wien auch 2026 zu einem besonderen Museumserlebnis ein. An ausgewählten Sonntagen von Juni bis August erhalten Besucher*innen bereits vor den regulären Öffnungszeiten exklusive Einblicke in die jüdische Geschichte Wiens. Im Anschluss an die Führung erwartet die Teilnehmer*innen im Taïm Café Bistro ein orientalisches Frühstück inklusive koscherem Sekt, Kaffee oder Tee sowie einer kleinen Überraschung.

Buchbar bis 24 Stunden vor dem Führungstermin. Die Teilnahme ist auf maximal 16 Personen pro Termin beschränkt. Ticketpreis inklusive Frühstück: 29 Euro. Anmeldung/Buchung online.

Kinderunikunst: Sachen machen: Dinge für’s Ausruhen

Schon im allerersten jüdischen Museum der Welt wusste man, dass Rasten und Ruhegeben wirklich wichtig ist. Dort gab es einen eigenen Raum, der Gute Stubee genannt wurde und den jüdischen Ruhetag Schabbat zum Thema hatte. Diesen Raum richten junge Designer*innen mit tollen Materialien und noch tolleren Ideen ganz neu ein. Inspiration liefert das Museum und die Fantasie. Achtung fertig, Ausruhen, los!

Für Kinder von 6-10 Jahren Montag, 6, Juli / Dienstag, 7. Juli 2026 – 9:00 bis 13:00 Uhr

Für Kinder von 10-14 Jahren Mittwoch, 8. Juli / Donnerstag, 9. Juli 2026 – 9:00 bis 13:00 Uhr

Anmeldung/Buchung online.

Wie es mir gefällt

Im Jüdischen Museum Wien hat alles seinen Platz auf den vier Stockwerken, aber – vielleicht geht das auch anders? Kleiner, größer, lauter, bequemer, lustiger, spannender? Bei einem Rundgang durch das ganze Haus erlebst du das Museum wie es ist. Danach gestaltest du aus Kartons, Stoffen, Folien, Knete, Kreide, Filz und Papier das Museum nach deinen Vorstellungen. In Kooperation mit wienXtra.

Für Kinder von 6-13 Jahren

Montag, 13. bis Donnerstag, 19. Juli 2026 – 9:30 bis 12:00 Uhr

Dienstag, 28. Juli – Donnerstag, 30. Juli 2026 – 9:30 bis 12:00 Uhr

Sonntag, 2. August 2026 – 9:30 bis 12:00 Uhr

Kosten: pro Kind/Schüler:in: 3 Euro

Erwachsene: 15 Euro / mit Ferienspielpass: 6 Euro

Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich!

Tel.: +43 1 535 04 31-1538 (Mo -Fr 10:00 – 15:30 Uhr) oder E-Mail: [email protected].

Von 1. bis 15. Juli gibt es außerdem eine Sommeraktion auf Jahreskarten des Jüdischen Museums Wien: Die reguläre Jahreskarte ist in diesem Zeitraum um 29 statt 39 Euro erhältlich, die junge Jahreskarte für alle zwischen 19 und 27 Jahren kostet nur 19 statt 24 Euro.

KunstHausWien: Kreative Ferienangebote und Führungen

Im KunstHausWien dreht sich der Sommer um Kunst, Natur und kreative Entdeckungen. Von 7. bis 9. Juli 2026 können Kinder zwischen zehn und zwölf Jahren im kostenlosen Workshop „Ich wünscht’, ich wär’ ...“ Kostüme gestalten, unterschiedliche Lebensformen erforschen und gemeinsam kleine Szenen entwickeln.

7. bis 9. Juli 2026, jeweils von 10:30 bis 12:00 Uhr. Anmeldung via KinderuniKunst. Für Kinder von 10 bis 12 Jahren. Dauer: Dreimal 90 Minuten. Die Teilnahme ist kostenlos. Treffpunk ist im Foyer.

Beim Ferienspiel „Zukunft säen“ am 14. und 15. Juli, jeweils von 10:30 bis 12:00 Uhr, setzen sich Kinder mit den Themen Natur, Samenvielfalt und Nachhaltigkeit auseinander und gestalten eigene Samenbälle. Der Workshop findet im Rahmen des WIENXTRA-Kinderaktiv-Programms statt.

Anmeldung von Montag-Freitag unter [email protected]

Für Kinder von 6 –10 Jahren

Dauer: 90 Minuten

Kosten Pro Kind: 6 Euro (inkl. Eintritt), Begleitpersonen erhalten ermäßigten Eintritt: 13 Euro

Mit Kinder-Aktivcard oder Ferienspielpass Pro Kind: 5 Euro (inkl. Eintritt)

Begleitpersonen erhalten ermäßigten Eintritt: 6 Euro

Im August lädt die „ArchitekTOUR“ junge Teilnehmer*innen dazu ein, die fantasievolle Architektur Friedensreich Hundertwassers im Stadtraum zu erkunden.

Termine: 4., 5., 11. & 12. August, jeweils 10:30 bis 12:00 Uhr oder 14:00 bis 15:30 Uhr

Anmeldung von Montag-Freitag unter [email protected]

Für Kinder von 8 –12 Jahren

Dauer: 90 Minuten

Kosten Pro Kind: 6 Euro (inkl. Eintritt), Begleitpersonen erhalten ermäßigten Eintritt: 13 Euro

Mit Kinder-Aktivcard oder Ferienspielpass Pro Kind: 5 Euro (inkl. Eintritt)

Begleitpersonen erhalten ermäßigten Eintritt: 6 Euro

Für Erwachsene bietet das KunstHausWien jeden Dienstag öffentliche Führungen durch die Hundertwasser-Sammlung an.

Tickets online Kosten: 5 Euro (zzgl. Eintritt)

Ergänzt wird das Programm durch geführte Rundgänge durch die aktuelle Ausstellung „Seeds. Reclaiming Roots, Sowing Futures“, die Kunst, Ökologie und Zukunftsfragen miteinander verbindet (12. Juli & 9. August).

Tickets online Kosten: 5 Euro (zzgl. Eintritt)

Haus der Musik: Live-Konzerte im Sommer

Das Haus der Musik bietet im Sommer ein vielfältiges Konzertprogramm für Groß und Klein. Im Rahmen des SCL Youth Music Festival gastieren am 5. Juli 2026 das Satit Prasarnmit International Programme Youth Orchestra aus Thailand sowie das Guangzhou Opera House Youth Orchestra aus China in Wien und präsentieren musikalische Talente aus aller Welt.

Für junge Musikfans stehen die beliebten „KLASSIK COOL!“-Kinderkonzerte auf dem Programm. Am 18. Juli lädt „Peter und der Wolf“ Kinder ab zwei Jahren zu einem interaktiven Konzerterlebnis ein. Am 19. Juli sowie am 23. August folgt „Mozart für Kinder“, bei dem die jüngsten Besucher*innen spielerisch an die Welt der klassischen Musik herangeführt werden.

Tickets sind bei der Kassa im Haus der Musik und im Wien Ticket-Callcenter (01/588 85, Montag bis Samstag, ausgenommen Feiertage, von 8:00 – 20:00 Uhr), im Wien Ticket-Pavillon bei der Staatsoper (Herbert von Karajan Platz, 1010 Wien, Montag bis Samstag, ausgenommen Feiertage, von 10:00 – 19:00 Uhr), auf www.wien-ticket.at sowie in allen weiteren Wien Ticket-Vorverkaufsstellen erhältlich.

Mozarthaus Vienna: Mozarts Musik am Originalschauplatz erleben

Im Mozarthaus Vienna stehen die Sommermonate ganz im Zeichen von Wolfgang Amadé. Jeden Dienstag im Juli und August 2026 um 16:00 Uhr erklingen bei den Sommerkonzerten „Alles Mozart!“ Werke, die der Komponist während seiner Zeit in der Wiener Domgasse geschaffen hat. Die einstündigen Klavierkonzerte richten sich an Mozart-Liebhaber*innen ebenso wie an ein neugieriges Publikum, das die Musik neu für sich entdecken möchte.

Konzerttickets sind um 33 Euro (reguläre Ermäßigung 29 Euro, Kinder und Jugendliche unter 19 Jahre 20 Euro) an der Museumskassa (täglich von 10:00 – 18:30 Uhr) erhältlich sowie bei Wien Ticket.

„Mozart auf Reisen“ – Workshop für Kinder (6–13 Jahre)

Was hat Mozart in seinen Koffer gepackt? Und was hat er auf seinen Reisen gesehen und erlebt? Schau dir seine Wohnung an und erfahre, warum das Musikgenie mehr unterwegs als zu Hause war. Erlebe, wie es damals war, auf Reisen zu sein.

6. & 7. Juli, 10:30 & 14:00 Uhr, 8. Juli, 10:30 Uhr, Dauer: 90 Minuten

Tickets: Kinder 8,50 Euro, ermäßigt mit kinderaktivcard oder Ferienspielpass: 4 Euro / Erwachsene 22 Euro, ermäßigt mit kinderaktivcard oder Ferienspielpass: 6 Euro. Tickets unter Workshops im Rahmen von WienXtra | Mozarthaus Vienna | Quicket.

Ferienspiel „Innere Stadt spielt 2026“ – „Zu Besuch bei Mozart“

Kinder erkunden bei diesem besonderen Ferienspiel-Format Mozarts damaliges Zuhause: Wie lebte der Komponist mit seiner Familie, wo komponierte er seine Werke – und was erzählt seine Wohnung heute noch davon?

Freitag, 17. Juli, 16:00–17:00 Uhr. Tickets: Kinder mit Innere Stadt spielt-Heft: gratis, begleitende Erwachsene: 16 Euro. Anmeldung erforderlich: Tel. +43 1 512 17 91-45 oder [email protected].

„Mozarts Klangfarben“ – Workshop für Kinder (4–6 Jahre)

Heute entdeckt ihr Mozarts Klangwelt auf kreative Art. Ihr hört kurze Ausschnitte von Mozarts Musik, bewegt euch dazu und übersetzt Tempo, Lautstärke und Stimmung in Farben, Linien und Formen – erst tanzend, dann mit Stiften auf Papier. Davor schaut ihr euch die Wohnung an, in der Mozart tatsächlich gelebt und komponiert hat.

Montag, 17. & 31. August, 15:00 Uhr, Dauer: 90 Minuten

Tickets: Kinder 8,50 Euro, ermäßigt mit kinderaktivcard oder Ferienspielpass: 4 Euro / Erwachsene 22 Euro, ermäßigt mit kinderaktivcard oder Ferienspielpass: 6 Euro. Tickets unter Workshops im Rahmen von WienXtra | Mozarthaus Vienna | Quicket.

Pressefotos:

Die Fotos zur Aussendung sind im Pressebereich der Wien Holding unter www.wienholding.at/Presse/Presseaussendungen abrufbar. Honorarfreier Abdruck im Zuge der Berichterstattung unter Nennung des Copyrights.