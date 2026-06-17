„Grundkurs Außerschulische Jugendarbeit“ der Familienland Niederösterreich GmbH startete

St. Pölten (OTS) -

Gestern hat in St. Pölten zum zweiten Mal der „Grundkurs Außerschulische Jugendarbeit“ begonnen. Die 17 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwerben damit eine fundierte Qualifikation für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Der Kurs ist einerseits ein Teil der Ausbildung zur Freizeitbetreuerin bzw. zum Freizeitbetreuer, andererseits befähigt er die Absolventinnen und Absolventen zur Arbeit in der offenen Jugendarbeit. „Personen, die gerne junge Leute begleiten und fördern möchten, erhalten hier das notwendige Handwerkszeug für ihre zukünftigen Aufgaben“, betont Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister anlässlich des Ausbildungsstarts.

Zu den Inhalten des Kurses gehören die Themen Gruppendynamik und Konfliktmanagement, Kinder- und Jugendrecht, Pädagogik und Freizeitgestaltung, Psychologie und Suchtprävention, Kultur und Diversität sowie Projektplanung. Ergänzt wird dies durch 30 Praxisstunden, in denen die Teilnehmenden ein eigenes Praxisprojekt umsetzen. Die Ausbildung endet am 2. September 2026 mit der Präsentation der Praxisprojekte vor einer Fachjury, gefolgt von der feierlichen Übergabe der Zertifikate. „Die Absolventinnen und Absolventen werden durch diesen Kurs befähigt, sowohl in der offenen Jugendarbeit als auch in der institutionellen Betreuung tätig zu werden oder einen weiterführenden Aufbaulehrgang zu besuchen. Außerdem eröffnet sich die Möglichkeit einer Anstellung bei der Familienland Niederösterreich GmbH“, erklärt Barbara Trettler, Geschäftsführerin der Familienland Niederösterreich GmbH.

Veranstaltet wird der Kurs von der Familienland Niederösterreich GmbH in Zusammenarbeit mit dem Land Niederösterreich, Abteilung Soziales und Generationenförderung. Informationen zu den laufenden Ausbildungsangeboten im Rahmen der Familienland*Lernwerkstatt befinden sich auf www.familienland.at/lernwerkstatt.

Nähere Informationen: Familienland Niederösterreich, Karin Feldhofer, Telefon 02742 9005 13484, E-Mail [email protected], oder Sophie Moser, Telefon 02742 9005 13474, E-Mail [email protected], www.familienland.at