Dips&Drops und SQlab starten erste Hotelkooperation im Bike-Ergonomie-Bereich in Europa

Österreich (OTS) -

Flachau, 17. Juni 2026 – Das Dips&Drops – The First Bike And Ski Hub setzt den nächsten Meilenstein für noch mehr Performance und Fahrkomfort auf dem Bike. Mit der neuen Partnerschaft mit SQlab integriert das Bike-Hotel als erstes Hotel offiziell das innovative Ergonomie- und Vermessungskonzept des renommierten Spezialisten für ergonomische Bike-Komponenten direkt in sein Angebot.

Kern der Zusammenarbeit ist das SQlab Vermessungskonzept, das ab sofort im Hotelshop wird. Gäste, Einheimische und Bike-Enthusiasten erhalten damit die Möglichkeit, ihre individuellen körperlichen Voraussetzungen vermessen zu lassen und ausgewählte SQlab Komponenten wie Sättel, Griffe und weitere ergonomische Kontaktpunkte optimal darauf abzustimmen.

Mithilfe gezielter Analysen – darunter die Ermittlung der Sitzknochenbreite, Handgröße sowie der individuellen Sitzposition – wird das Bike-Setup optimal auf die jeweilige Person abgestimmt. Das Ergebnis: mehr Komfort, effizientere Kraftübertragung und eine spürbare Entlastung von Sitzbereich, Händen und Rücken. Davon profitieren sowohl ambitionierte Sportler als auch Genussbiker auf Mountainbike-, Gravelbike- oder Rennradtouren.

Mit der Kooperation schaffen das Dips&Drops und SQlab ein Angebot, das professionelles Bike-Equipment mit wissenschaftlich fundierter Ergonomie verbindet und damit neue Maßstäbe im Bike-Hotel-Segment setzt.

„Ergonomie endet für uns nicht beim Produkt, sondern beginnt beim Gesamterlebnis auf dem Bike. Mit dem Dips&Drops haben wir einen Partner gefunden, der unsere Werte teilt und Performance, Gesundheit und Leidenschaft für den Sport vereint. Diese erste Hotelkooperation ist für uns ein wichtiger Meilenstein“, sagt Gregor Lazarides, Head of Marketing Bike Division SQlab.

Im Mittelpunkt der Partnerschaft steht die Verbindung von Performance, Komfort und Gesundheit auf dem Bike. Gäste, Einheimische und passionierte Biker profitieren nicht nur von hochwertigem Equipment, sondern von einer neuen Qualität des Fahrerlebnisses, die durch individuell abgestimmte Ergonomie unmittelbar spürbar wird.

„Biken ist Teil unserer DNA. Mit SQlab verbindet uns der Anspruch, unseren Gästen und allen Bike-Begeisterten das bestmögliche Fahrerlebnis zu bieten. Die Integration des Ergonomie- und Vermessungskonzepts ist ein wichtiger Schritt, um Performance, Komfort und Fahrspaß auf ein neues Niveau zu heben – und ein starkes Signal für die Weiterentwicklung des Dips&Drops als führenden Bike Hub“, erklärt Hans Harml, Host & Leader Dips&Drops.

Mit der neuen Kooperation unterstreicht das Dips&Drops einmal mehr seinen Anspruch, als innovativer Bike Hub neue Impulse zu setzen. Das Angebot richtet sich dabei weit über den klassischen Hotelgast hinaus: Auch Einheimische und ambitionierte Biker erhalten Zugang zu professioneller Vermessung, individueller Beratung und ergonomisch optimierten Lösungen für mehr Komfort, Gesundheit und Performance auf dem Bike.