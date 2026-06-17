Mit dem Rad entdeckt: Kraftplätze am Wasser

Altmünster (OTS) -

Radeln und unterwegs Kraft schöpfen. Ruhige, manchmal geheimnisvolle Plätze entdecken und zur Ruhe kommen. All dies ist möglich entlang der vor einem Jahr kreierten Entdeckerradtour, die 180 Kilometer lang im touristischen Quellenviertel durch den äußersten Südwesten Oberösterreichs, einen Teil des Salzburger Landes, sogar grenzüberschreitend nach Bayern führt.

Mit der Natur-Resonanz-Coachin Sabine Schulz wurden entlang dieser Runde nun 24 Wasser-Kraftplätze ausgesucht. Nicht nur, weil es so gut zum neuen Quellenviertel passt, sondern weil Wasser lebensnotwendig ist, Fauna und Flora gedeihen lässt und den Menschen am Leben erhält.

Fast alle diese Plätze liegen direkt an der Entdeckerradrunde und laden zum Absteigen und Innehalten ein. Dazu gehören Flussmündungen, Uferzonen, kleine und größere Seen, Bachläufe, die Hagenauer Bucht und natürlich der spektakuläre Salzachdurchbruch. Für jeden dieser 24 Orte hat Sabine Schulz Resonanz-Übungen entworfen. Denn aus ihrer Sicht ist Natur-Resonanz eine der leichtesten Verbindungen für Menschen zu ihrer eigenen Natur. Die Übungen sollen sich mit Bewegungs-, Atmungs- und Gedankenimpulsen positiv auf das Wohlbefinden auswirken.

Um die Resonanz-Übungen zu bewältigen, braucht es weder besonderes Können noch außerordentliche Kondition. Sie sollen vielmehr helfen, zur Ruhe zu kommen, zu sich selbst zu finden, eine Verbindung zur umliegenden Natur und dem Wasser zu schaffen und nicht zuletzt neue Kraft zu schöpfen. Anschließend kann es erfrischt, kraftvoll und voller Tatendrang weiter auf der Entdeckerradtour durch das Quellenviertel gehen.

Weitere Informationen: Tourismusverband Quellenviertel, Tourismusbüro Braunau am Inn, Theatergasse 3, A-5280 Braunau am Inn, Tel.: +43 (0)7722/62644, www.entdeckerradtour.at