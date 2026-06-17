Auszeichnung für das Traineeprogramm der Stadt Wien TraineeNet Award verleiht Siegel „Exzellentes Traineeprogramm“

Wien (OTS) -

Das Traineeprogramm der Stadt Wien und ihrer Unternehmen wurde mit dem TraineeNet Award als „Exzellentes Traineeprogramm 25/26“ ausgezeichnet. Damit ist dieses umfassende Programm von der Auszeichnung „Echtes & Faires Traineeprogramm 23/24“ in die nächsthöhere Kategorie aufgestiegen – ein starkes Zeichen für Qualität, Fairness und die konsequente Weiterentwicklung der Traineeausbildung.

Bürgermeister Michael Ludwig traf gemeinsam mit Personalstadtrat Jürgen Czernohorszky den aktuellen Jahrgang des Traineeprogramms. Wiens Bürgermeister sieht den Weg der Stadt Wien, sich als attraktive Dienstgeberin zu positionieren, damit weiter bestätigt. „Wien ist eine Stadt der Bildung, und die Stadt Wien als Arbeitgeberin setzt hier für die eigenen Mitarbeiter*innen zahlreiche Maßnahmen. Wir fördern gezielt junge Menschen, bilden sie laufend weiter aus. Es gibt zahlreiche Programme, mit denen wir als Arbeitgeberin für Talente attraktiv sind, sei es das Traineeprogramm, das städtische Talentförderprogramm „Talent goes Leadership” oder auch unsere hochqualitative Lehrlingsausbildung.“ Die Stadt suche mit diesen Initiativen Talente aus verschiedensten Bereichen, die bereit seien, Verantwortung zu übernehmen und aktiv an der Zukunft Wiens mitzuwirken.

„Ein großer Dank gilt allen, die zum Erfolg beitragen, insbesondere den Trainees, den Mentor*innen, den Fachbereichen, den Programmverantwortlichen sowie allen Kolleg*innen, die das Traineeprogramm im Alltag begleiten und weiterentwickeln“, hielt Wiens Magistratsdirektor Dietmar Griebler fest.

Die Preisverleihung selber fand vor einigen Wochen im The Social Hub im 2. Wiener Gemeindebezirk statt. Die Zertifikate wurden im Rahmen der TraineeNet Award-Verleihung feierlich überreicht. Stakeholder der Traineeprogramme aller teilnehmenden Unternehmen und Organisationen aus ganz Österreich kamen dafür nach Wien.

Die Auszeichnung basiert auf einem mehrstufigen Verfahren: Die besten zehn der zuvor ausgezeichneten „Echten & Fairen Traineeprogramme“ werden von einer unabhängigen Jury bewertet. Diese zeichnet anschließend drei Programme mit dem Zertifikat „Exzellentes Traineeprogramm“ sowie ein Programm mit dem Zertifikat „Außergewöhnliches Traineeprogramm“ aus. Bewertet werden unter anderem innovative Elemente im Konzept des Programms sowie besondere, karrierefördernde Maßnahmen.

Über das Traineeprogramm

Das Traineeprogramm der Stadt Wien und ihrer Unternehmen richtet sich an Studienabsolvent*innen, die nach dem Abschluss in kurzer Zeit breite Einblicke in das Arbeitsumfeld der Stadt Wien gewinnen und dabei ein starkes berufliches Netzwerk aufbauen möchten.

Seit 2012 bietet das Programm engagierten Nachwuchskräften die Möglichkeit, aktiv an der Weiterentwicklung Wiens mitzuwirken und es wird zunehmend attraktiver: Zuletzt gab es über 540 Bewerbungen auf 12 Plätze. Der aktuelle Durchgang steht unter dem Schwerpunkt „Wir arbeiten an der leistbaren und nachhaltigen Stadt Wien“. Über 15 Monate durchlaufen die Trainees drei Stationen – abgestimmt auf Interessen und Ausbildung – in der Stadtverwaltung und in stadtnahen Organisationen, sammeln Praxiserfahrung und knüpfen Kontakte. Begleitet wird das Programm durch Mentoring, ein vielfältiges Rahmenprogramm, Hintergrundgespräche mit spannenden Persönlichkeiten sowie die gezielte persönliche und fachliche Weiterentwicklung – inklusive Alumni-Netzwerk.

Die Trainees übernehmen heuer zusätzlich zu ihren Aufgaben in den verschiedenen Stationen die Konzeption einer einwöchigen Ausstellung, die im November in der Planungswerkstatt der MA 18 zu sehen sein wird.

Neben der Wiener Stadtverwaltung (Magistratsabteilungen) sind u. a. folgende Unternehmen/Organisationen Teil des Traineeprogramms 2025/26: Wiener Stadtwerke-Gruppe, Wien Holding, Wiener Wohnen, Wiener Arbeitnehmer*innen Förderungsfonds, Wiener Gesundheitsverbund, Fonds Soziales Wien, wohnfonds_wien, Wohnservice Wien, Wirtschaftsagentur Wien, Verkehrsverbund Ost-Region, Häuser zum Leben (Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser), Wien aspern3420. (Schluss)