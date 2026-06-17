FW-Hofbauer: Leistbares Bauen statt Auflagenflut!

St. Pölten/Wien (OTS) -

Die Freiheitliche Wirtschaft Niederösterreich begrüßt die Annahme ihres Antrags „Bauen wieder leistbar machen – Verfahren beschleunigen, Auflagen reduzieren, Investitionen ermöglichen“ im Wirtschaftsparlament der Wirtschaftskammer Niederösterreich. Damit wurde ein klares Signal für die heimische Bauwirtschaft, Bauprojektentwickler, Handwerksbetriebe und alle gesetzt, die dringend benötigten Wohnraum schaffen wollen.

Die Bauwirtschaft steht seit Jahren unter massivem Druck. Explodierende Baukosten, lange Genehmigungsverfahren, immer neue Auflagen und eine zunehmende Regulierungsdichte bremsen Investitionen, verteuern Projekte und verhindern leistbaren Wohnraum. Besonders die unterschiedlichen Bauvorschriften und Auslegungen in den Bundesländern führen zu Rechtsunsicherheit, höheren Planungskosten und unnötigen Verzögerungen.

Positiv hervorzuheben ist, dass in Niederösterreich unter freiheitlicher Regierungsbeteiligung bereits erste wichtige Schritte zur Vereinfachung der Bauordnung gesetzt wurden. Mit dem NÖ Sanierungsvereinfachungsgesetz wurden Erleichterungen für Sanierungen, Adaptierungen und Bestandsimmobilien auf den Weg gebracht. Das ist ein richtiger Schritt, um Investitionen zu ermöglichen und die Bauwirtschaft wieder in Bewegung zu bringen.

Gleichzeitig ist klar: Dieser Weg muss konsequent fortgesetzt werden. Der angenommene FW-Antrag fordert unter anderem eine Vereinfachung und bessere Abstimmung des Baurechts, die kritische Überprüfung kostentreibender OIB-Richtlinien, den Abbau von Gold Plating, schnellere Genehmigungsverfahren, mehr Serviceorientierung der Behörden sowie die Prüfung eines vereinfachten Bauverfahrens nach dem Vorbild des Wiener § 70a.

Ziel ist es, Bauprojekte wieder schneller umsetzbar zu machen, Investitionen zu erleichtern, Wohnraum zu schaffen und die heimische Bau- und Handwerkswirtschaft nachhaltig zu stärken. Denn leistbares Wohnen entsteht nicht durch immer neue Vorschriften, sondern durch Rahmenbedingungen, die Bauen wieder möglich machen.

„Wer leistbares Wohnen und eine starke Bauwirtschaft will, muss den Mut haben, überbordende Vorschriften zurückzunehmen und Verfahren deutlich zu beschleunigen. Die Annahme unseres Antrags ist ein wichtiger Erfolg für die gesamte Branche. Jetzt gilt es, die vorgeschlagenen Maßnahmen rasch umzusetzen und den Reformweg konsequent fortzusetzen. Bauen muss wieder einfacher, schneller und vor allem leistbarer werden“, so FW-Bundesfachrat für Bauwesen Christoph Hofbauer abschließend.