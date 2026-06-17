LH-Stv. Landbauer: Mit der Wachaubahn zur Sommersonnenwende in Spitz

St. Pölten (OTS) -

Am Samstag, 20. Juni 2026, findet mit der „Wachauer Sommersonnenwende“ wieder eine der stimmungsvollsten Sonnwendfeiern Niederösterreichs statt. Mit zauberhaften Lichteffekten werden die Sehenswürdigkeiten und Wahrzeichen von Spitz an der Donau mit Einbruch der Dämmerung in Szene gesetzt und ein großes Feuerwerk lässt die Donau und die Weinberge erstrahlen. „Die traditionelle ‚Wachauer Sommersonnenwende‘ zeigt Jahr für Jahr, wie lebendig und verbindend gelebtes Brauchtum ist. Wir bewahren unsere Traditionen und tragen sie mit Stolz weiter. Deshalb steht die Wachaubahn unseren Landsleuten und Gästen während der Feierlichkeiten bis in die späten Nachtstunden zur Verfügung und ermöglicht eine sichere An- und Abreise“, informiert NÖ Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer.

Die Sonnwendfeier startet um 17 Uhr mit Wachauer Köstlichkeiten, edlen Weinen und musikalischer Unterhaltung. Sobald die Dämmerung hereinbricht, startet der Lichter- und Feuerzauber: Teufelsmauer, Ruine Hinterhaus, Rotes Tor, Singerriedel und Tausendeimerberg werden von unzähligen Fackeln und Lichtern erhellt, das große Feuerwerk rundet das Programm ab. „Die Sonnenwende ist die einmalige Gelegenheit, die Wachau im nächtlichen Feuerzauber aus dem Zugfenster zu sehen. Damit unsere Gäste in den vollen Genuss der Veranstaltung kommen können, stellen wir abends drei zusätzliche Zugpaare zwischen Krems und Spitz bereit“, ergänzen die NÖVOG Geschäftsführer Wolfgang Schroll und Michael Hasenöhrl. Der Detail-Fahrplan ist unter https://www.wachaubahn.at/startseite-7/o-feuerzauber-sonnenwende abrufbar.

Weitere Informationen: Katharina Heider-Fischer, MSc., Kommunikation NÖVOG & Niederösterreich Bahnen, Tel.: +43/2742 360 990-1311, Mobil: +43/676 566 24 53, E-Mail: [email protected]