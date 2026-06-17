Stadt Wien bietet Kindern 1.000 qm zum Radeln und Toben am Mobilitätsübungsplatz Meidling

Wien (OTS) -

An gleich fünf Rad-Übungs-Plätzen in Wien können Kinder von drei bis 12 Jahren das sichere Radfahren üben und trainieren. Am Radübungsplatz „Am Schöpfwerk“ wurde das Gratis-Angebot der Mobilitätsagentur nun ausgebaut. Hier gibt es ab sofort eine von den Kinderfreunden betreute „Bewegungsbaustelle“, auf der sich Kinder austoben und ausprobieren können.

„Wenn die Erwachsenen von morgen schon heute gerne mit dem Rad und zu Fuß unterwegs sind, ist das ein wirksamer Beitrag für den Klimaschutz und die eigene Gesundheit. Wir investieren daher seit Jahren nicht nur massiv in den Ausbau der Radinfrastruktur, sondern auch in die Mobilitätsschulung von Kindern, etwa mit kostenlosen Radfahrkursen“, so Mobilitätsstadträtin Ulli Sima. „Ich freue mich, dass wir – dank der Kooperation mit den Kinderfreunden – mit der ‚Bewegungsbaustelle‘ das Gratis-Mobilitätsangebot für Kinder nun weiter ausbauen können!“, so Sima weiter.

„Egal ob Laufen, Springen, Balancieren, Hüpfen – Freude an der Bewegung ist Grundlage für selbständiges Unterwegssein in der Stadt. Mit verschiedenen Materialien können die Kinder immer neue Spiele und Spiellandschaften erfinden und selbst bauen. Kinder können so ihre Umgebung aktiv verändern und gestalten“, erklärt Petra Jens, Fußgänger*innenbeauftragte der Stadt Wien von der Mobilitätsagentur Wien die Idee hinter dem neuen Angebot.

„Sicheres Fortbewegen in der Stadt ist von größter Bedeutung. Deshalb freue ich mich über diese tolle Möglichkeit für unsere Kleinsten, um sich auszuprobieren und in einem sicheren Umfeld Radfahren zu üben“, so Wilfried Zankl, Bezirksvorsteher von Meidling. „Nach dem erfolgreichen ersten Durchgang im letzten Jahr wird der Radparcours heuer ausgeweitet und um ein Bewegungsangebot ergänzt, ein großartiges Angebot für alle jungen Meidlinger*innen.“

Kooperation mit Kinderfreunden

Für die neue Bewegungs-Baustelle wurde der seit April 2025 bestehende rund 900 qm große Rad-Übungs-Platz Am Schöpfwerk um weitere rund 100 Quadratmeter erweitert. Aus dem Rad-Übungs-Platz ist ein Mobilitätsübungs-Platz geworden.

Für die Bewegungs-Baustelle am Standort Meidling ist die Mobilitätsagentur eine Kooperation mit den Wiener Kinderfreunden eingegangen: Zwei erfahrene Freizeitpädagog:innen begleiten die Kinder beim Bauen und aktiv sein. Sie geben, wenn notwendig, Hilfestellungen und Ideen, um die Kreativität der Kinder anzuregen. Eine Haftung wird jedoch nicht übernommen, Eltern bleiben für ihre Kinder verantwortlich. Daniel Bohmann, Geschäftsführer der Wiener Kinderfreunde aktiv, freut sich: „Mit der Bewegungsbaustelle schaffen wir gemeinsam mit der Mobilitätsagentur einen Ort, an dem Kinder mitbestimmen, aktiv sein und Neues ausprobieren können - kostenfrei und mitten im Grätzl.“

Radkurse und freies Üben mit gratis Leih-Rädern

Doch damit nicht genug: Auf dem Mobilitäts-Übungs-Platz können Kinder zwischen drei und zwölf Jahren auch spielerisch Radfahren lernen und üben. Es gibt gratis Leih-Fahrräder und Helme.

Unter Woche finden am erweiterten Mobilitäts-Übungs-Platz Fahrrad-Kurse für Wiener Schulen statt. Samstag steht der Platz zum Üben und jetzt neu mit der Bewegungs-Baustelle allen Kindern und Familien offen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Weitere Rad-Übungs-Plätze befinden sich im 2. Bezirk beim Stadion und in Kaisermühlen im 22. Bezirk, sie werden von der Mobilitätsagentur Wien im Auftrag der Stadt Wien betrieben. Zusätzlich gibt es den Rad-Übungs-Platz in der Guntherstraße im 15. Gemeindebezirk und einen Übungs-Platz in der Seestadt Aspern im 22. Bezirk. In der Guntherstraße finden regelmäßig Rad-Kurse für Volksschulen statt. In der Seestadt können Kinder in Begleitung ihrer Bezugspersonen das Radfahren frei üben.

Der neue, erweiterte Mobilitätsübungsplatz Meidling:

Wo: 12. Bezirk, Mobilitäts-Übungs-Platz Am Schöpfwerk (bei der U-Bahn Station, Ausgang Zanaschkagasse)

Wann: Jeden Samstag bis Ende September von 09:00-15.00 Uhr

Mehr Info: www.mobilitaetsagentur.at/bildung/bewegungs-baustelle

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