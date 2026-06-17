100 Jahre "Austro American Institute of Education (AAIE)"

Wien (OTS) -

Es war ein Festakt in würdigem Rahmen: Das Amerika-Institut beging Montagabend mit musikalischer Umrahmung durch Mitglieder der Wiener Philharmoniker im Raiffeisenhaus in Wien seinen 100. Geburtstag. Seit einem Jahrhundert fungiert das "Austro-American Institute of Education (AAIE)" als Brückenbauer zwischen den USA und Österreich. Das 1926 gegründete Amerika-Institut zählt zu den ältesten Einrichtungen seiner Art in Europa und hat in den vergangenen 100 Jahren tausende Studierende, Wissenschaftler und Kulturinteressierte miteinander vernetzt. Das Jubiläum einer der traditionsreichsten Kultur- und Bildungseinrichtungen Österreichs fällt in eine Zeit großer geopolitischer Herausforderungen und unterstreicht die Bedeutung des internationalen Dialogs.



Das Institut hat aktuell drei wesentliche Standbeine: Zum einen die Organisation von akademischen Programmen in Wien für zahlreiche US-amerikanische Universitäten und Colleges. Hinzu kommt die Planung von Veranstaltungen zur Förderung des kulturellen Austausches zwischen den Vereinigten Staaten und Österreich. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Durchführung von Englisch-Sprachkursen auf unterschiedlichen Niveaustufen – von Angeboten für Kinder und Anfänger bis hin zu Business English und Weiterbildungsprogrammen für Erwachsene und Senioren.



Beim Gala-Abend mit Blick über die Wiener Innenstadt begrüßten die Gastgeber, AAIE-Direktor Alexander Janda und Roland Mechtler, Vorstand der Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien, den US-Botschafter Art Fisher sowie den amerikanischen Philanthropen Marc Benioff als Ehrengäste. Marc Benioff ist ein großer Unterstützer des "Austro-American Institute of Education". Mit seiner Unterstützung soll der transatlantische Austausch auf kultureller, wissenschaftlicher und akademischer Ebene weiter ausgebaut werden. Dabei geht es insbesondere um den weiteren Ausbau der akademischen Programme und den Aufbau eines Netzwerkes mit Partnerinstitutionen aus den Bereichen internationale Bildung und Forschung in Österreich.

Bildungs- und Kulturaustausch als Chance für die Zukunft

Durch die Entwicklung neuer Programmangebote in den Zukunftsbereichen Musik und Digitalisierung eröffnen sich zusätzliche Perspektiven für den internationalen Austausch. Gerade angesichts globaler Herausforderungen gewinnt der Dialog zwischen Österreich und den USA weiter an Bedeutung. Im Mittelpunkt der Gespräche standen daher die Vertiefung bestehender Kooperationen sowie die Erschließung neuer gemeinsamer Projekte. Einigkeit bestand darüber, dass Bildungsaustausch weit über akademische Qualifikation hinausgeht: Er erweitert Horizonte, schafft gegenseitiges Verständnis und verbindet Menschen über Generationen hinweg.



US-Philanthrop Marc Benioff ist überzeugt: "Seit 100 Jahren beweist das AAIE, dass Investition in Bildung bedeutet, ineinander zu investieren und dieses Engagement ist heute wichtiger denn je. Lynne und ich freuen uns, diese Arbeit und die dauerhafte Freundschaft zwischen den Menschen in den Vereinigten Staaten und den Menschen in Österreich zu unterstützen.“



Dr. Roland Mechtler, COO der Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien zur großen Idee der Zusammenarbeit: „Internationale Bildungskooperationen für Schülerinnen und Schüler sowie Studierende schaffen schon früh die Basis für eine respektvolle und kooperative transatlantische Zusammenarbeit. Dies ist umso wichtiger, da die USA ein wesentlicher Wirtschaftspartner für Europa sind.“



Gastgeber Dr. Alexander Janda betonte: “Gerade in so herausfordernden weltpolitischen Zeiten müssen wir den Dialog zwischen zwei Partnern mit einer so langen gemeinsamen Geschichte noch weiter intensivieren. Das ist unsere Aufgabe auch im nächsten Jahrhundert.”



Auch US-Botschafter Art Fisher ist stolz darauf, die Partnerschaft im nächsten Jahrhundert fortzusetzen: "Seit 100 Jahren dient das Amerika-Institut als Brücke zwischen Generationen von Studierenden, Wissenschaftlern und Führungskräften beiderseits des Atlantiks. Das außergewöhnliche Erbe des AAIE im Bereich des Bildungsaustausches formt eines der stärksten Fundamente der Beziehungen zwischen den USA und Österreich."



Marc Benioff wird das „Austro American Institute of Education“ auch künftig unterstützen und seine internationale Erfahrung sowie sein globales Netzwerk in die Weiterentwicklung der transatlantischen Bildungs- und Austauschprogramme einbringen.