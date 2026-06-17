Technik-Check für die Hochsaison: So bleiben Elektrowerkzeuge- und Gartengeräte sicher und leistungsfähig

Wien (OTS) -

In der Garten- und Outdoor-Saison sind Elektro- und Akkugeräte oft im Dauereinsatz. Gerade jetzt lohnt sich ein kurzer Technik-Check, um die Geräte effizient nutzen zu können, ihre Sicherheit zu gewährleisten und ihre Lebensdauer zu verlängern. Das Forum Elektrowerkzeuge und Gartengeräte, ein Netzwerkpartner des Fachverbands der Elektro- und Elektronikindustrie (FEEI), gibt dafür praxisnahe Tipps.

„Viele Geräte sind heute auf intensive Nutzung ausgelegt – ein Ergebnis kontinuierlicher Weiterentwicklung und Qualitätsarbeit der Hersteller. Ihr volles Potenzial können sie aber nur entfalten, wenn sie richtig verwendet, gewartet und gepflegt werden“, betont Simon Koller, Sprecher des Forums E-Werkzeuge und Gartengeräte.

Sicher im Einsatz: Geräte regelmäßig prüfen

Gerade in der Hochsaison sind Elektro- und Gartengeräte häufig über längere Zeit im Einsatz – dabei können sich kleinere Abnützungserscheinungen bemerkbar machen. Umso wichtiger ist daher eine regelmäßige Kontrolle. Vor und während der Saison sollten Geräte auf sichtbare Schäden überprüft werden: Sind Kabel, Gehäuse oder Akkus intakt? Laufen bewegliche Teile einwandfrei? Auch Verschmutzungen können die Funktion beeinträchtigen und sollten entfernt werden. Ein solcher Check erhöht nicht nur die Betriebssicherheit, sondern hilft auch, Abnützungserscheinungen frühzeitig zu erkennen. Wer auf Langlebigkeit setzt, ist mit Qualitätsgeräten klar im Vorteil: Sie sind für dauerhafte Beanspruchung ausgelegt, robust verarbeitet und lassen sich in vielen Fällen warten oder reparieren.

Original-Ladegeräte verwenden – Risiken vermeiden

Beim Laden von Akkugeräten ist besondere Vorsicht geboten: Verwendet werden sollten ausschließlich Original- oder vom Hersteller freigegebene Ladegeräte. Nicht geeignete oder inkompatible Ladegeräte können erhebliche Sicherheitsrisiken mit sich bringen. Sie sind oft nicht auf das jeweilige Akkusystem abgestimmt und verfügen über keine verlässlichen Schutzmechanismen. Die Folge können Überhitzung, Beschädigung der Akkuzellen oder im schlimmsten Fall Kurzschlüsse und Brandgefahr sein. Moderne Akkusysteme sind technisch präzise aufeinander abgestimmt – nur die richtige Kombination aus Gerät, Akku und Ladegerät gewährleistet einen sicheren und zuverlässigen Betrieb.

Akkus richtig laden und lagern

Auch das Lade- und Nutzungsverhalten hat großen Einfluss auf die Lebensdauer:

Akkus nicht vollständig entladen lagern

Hitze, direkte Sonneneinstrahlung und starke Temperaturschwankungen vermeiden

ausschließlich geeignete Ladegeräte verwenden

Herstellerhinweise zu Ladezyklen und Lagerung beachten

Ein bewusster Umgang erhöht die Sicherheit und trägt gleichzeitig dazu bei, die Leistungsfähigkeit der Geräte langfristig zu erhalten.

Reparieren statt ersetzen: Geräte länger nutzen

Viele Defekte lassen sich beheben, ohne das gesamte Gerät ersetzen zu müssen. Viele Hersteller – insbesondere etablierte Markenanbieter – setzen auf reparaturfreundliche Konzepte, etwa durch austauschbare Komponenten und eine gute Ersatzteilversorgung – ein wichtiger Beitrag zur Reduktion von Elektroschrott und zur Schonung von Ressourcen.

Viele Hersteller bieten darüber hinaus eigene Service- und Reparaturleistungen oder ein dichtes Netz an Fachbetrieben, wodurch Instandsetzung und Wartung einfacher und verlässlich möglich sind. Wichtig ist dabei, auf qualifizierte und seriöse Reparaturanbieter zu setzen, um eine fachgerechte und sichere Instandsetzung zu gewährleisten.

Zusätzlich erleichtern Reparaturförderungen wie die „Geräte-Retter“-Prämie Konsument:innen die Entscheidung für eine Reparatur – und tragen so dazu bei, Geräte länger zu nutzen und Kosten zu sparen.

Kleine Maßnahmen, große Wirkung

Ein regelmäßiger Technik-Check während der Saison hilft, Risiken zu minimieren und die Lebensdauer der Geräte zu verlängern. Wer Wartung und sicheren Umgang konsequent berücksichtigt, kann die Leistungsfähigkeit seiner Geräte auch bei intensiver Nutzung langfristig erhalten. Damit lassen sich nicht nur unnötige Schäden vermeiden, sondern auch Kosten reduzieren und Geräte nachhaltig länger im Einsatz halten.

Über das Forum Elektrowerkzeuge und Gartengeräte

Das Forum Elektrowerkzeuge und Gartengeräte ist ein Netzwerkpartner des Fachverbandes der Elektro- und Elektronikindustrie (FEEI). Das Forum ist als Verein organisiert und vertritt folgende Unternehmen: FEIN Elektrowerkzeuge Ges.m.b.H, TTS Europe SE mit der Marke Festool, Flex Elektrowerkzeuge GmbH, KOKI Austria GmbH, Makita Werkzeug Ges.m.b.H., Robert Bosch AG, Stanley Black & Decker, Stihl Gmbh, Techtronic Industries Central Europe GmbH mit der Marke Milwaukee®.