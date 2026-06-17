„Kein Schmelzen auf der Schmelz“: Wiener Klimateam-Projekt schafft Abhilfe bei lokalem Hitze-Hotspot

Wien (OTS) -

In den Sommermonaten heizen sich Spielplätze oft stark auf und werden zu lokalen Hitze-Hotspots. Das Wiener Klimateam-Projekt „Kein Schmelzen auf der Schmelz“ schafft hier Abhilfe und macht den Spielplatz auf der Schmelz in Rudolfsheim-Fünfhaus wieder länger nutzbar. Die Spielgeräte wurden neu angeordnet, sodass die Kinder mit weniger direkter Sonneneinstrahlung im Freien spielen können. Zusätzlich wurde eine begrünte und bewässerte Pergola beim Spielplatz aufgestellt, die durch eine Bepflanzung mehr Schatten und ein angenehmeres Mikroklima schafft.

„Im Rahmen des Wiener Klimateams haben uns mehrere Ideen für mehr Beschattung von Spielplätzen erreicht. Ich freue mich, dass wir nun auf der Schmelz ein neues Projekt umsetzen und einen lokalen Hitze-Hotspot entschärfen konnten. Davon profitieren vor allem die Kinder, die nun besser vor der Hitze geschützt sind“, betont Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.

Auch Dietmar Baurecht, Bezirksvorsteher von Rudolfsheim-Fünfhaus, freut sich über die Umsetzung des Klimateam-Projektes: „Der neu gestaltete Spielplatz ist ein Gewinn für das Grätzl und ein Beispiel dafür, wie lokale Maßnahmen das Miteinander stärken und den öffentlichen Raum für Jung und Alt attraktiver machen.“

Wiener Klimateam in Rudolfsheim-Fünfhaus

Im Rahmen des Klimateams in Rudolfsheim-Fünfhaus wurden zahlreiche Ideen für ein gutes Klima im Bezirk eingebracht und gemeinsam zu Projekten weiterentwickelt. „Kein Schmelzen auf der Schmelz“ wurde 2024 neben 7 weiteren Projekten von der Bürger*innen-Jury ausgewählt.

Das Wiener Klimateam ist ein Projekt des Büros für Mitwirkung der Stadt Wien. Seit 2022 wurden über 5.000 Ideen in 11 Bezirken eingebracht. Wiener*innen und Expert*innen der Stadt Wien haben daraus gemeinsam bereits 75 Projekte entwickelt. Eine große Bandbreite an Projekten ist bereits umgesetzt: Dazu zählen etwa die Umgestaltung der Vorplätze der U3-Endstation Simmering oder des Schlingermarkts, Fahrradreparatur-Angebote, Fassadenbegrünungen sowie Infoabende für Energiegemeinschaften. Die Josefstadt und Penzing sind aktuell Klimateam-Bezirke. Mehr Infos zum Wiener Klimateam: klimateam.wien.gv.at

Pressebilder zu dieser Aussendung sind in Kürze unter https://presse.wien.gv.at/bilder abrufbar. (Schluss)