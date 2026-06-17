„Grow“-Finale: Deloitte und Impact Hub Vienna zeichnen grüne Start-ups aus

Wien (OTS) -

Zum fünften Mal haben Deloitte Österreich und der Impact Hub Vienna im Zuge der Start-up-Initiative „Grow“ erfolgsversprechende junge Unternehmen mit Nachhaltigkeitsanspruch ausgezeichnet. In diesem Jahr setzten sich BauBlocks und Khoch3 KlimaKarten durch. Die Gründerinnen und Gründer können sich nun über ein Preisgeld in der Höhe von insgesamt EUR 15.000,- sowie 100 Pro-Bono-Beratungsstunden von Deloitte freuen.



Auch in Zeiten wirtschaftlicher und geopolitischer Unsicherheiten kommt am Thema Nachhaltigkeit kein Unternehmen mehr vorbei. Insbesondere die Start-up-Szene ist stark getrieben von Nachhaltigkeitsgedanken und trägt damit zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit Österreichs bei. Mit der Initiative „Grow“ haben es sich Deloitte Österreich und der Impact Hub Vienna zur Aufgabe gemacht, diese Start-ups vor den Vorhang zu holen und ihre nachhaltigen Geschäftsideen zu fördern.



Im Dezember letzten Jahres wurden dafür aus zahlreichen Bewerbungen die sechs herausragendsten Jungunternehmen ausgewählt. Nach gut einem halben Jahr voller Workshops und Mentoring Sessions mit Expertinnen und Experten von Deloitte sowie dem Impact Hub Vienna fanden nun die finalen Pitches statt. Eine Fachjury zeichnete anschließend die Gewinnerinnen und Gewinner aus. Diese erhalten nun insgesamt EUR 15.000,- Preisgeld sowie je 50 Pro-Bono-Stunden für Beratung durch Deloitte Expertinnen und Experten.



„Die diesjährigen Einreichungen haben eindrucksvoll gezeigt, wie konsequent junge Unternehmen wirtschaftliches Denken mit nachhaltigem Handeln verbinden“, so Harald Breit, CEO von Deloitte Österreich. „Dabei haben die hohe Qualität und Vielfalt der Ideen die Entscheidung der Jury besonders herausfordernd gemacht. Die Siegerteams haben sich letztlich durch ein stimmiges Gesamtpaket aus Innovationskraft, klarer Vision und Zukunftsfähigkeit durchgesetzt.“

Das sind die Gewinnerteams 2026

Den ersten Platz holte sich das Team von BauBlocks. Das Start-up produziert wiederverwendbare Bauelemente aus nachhaltigen, kohlenstoffnegativen Materialien, die alle wesentlichen Wandschichten vereinen. Mit seiner Stack-and-lock-Solution bietet es eine All-in-one-Lösung, die aktuelle Probleme in der Baubranche aufgreift. Das Team darf sich nun über ein Preisgeld in Höhe von EUR 10.000,- sowie 50 Pro-Bono Beratungsstunden von Deloitte freuen.



Auf Platz 2 wurde das Start-up Khoch3 KlimaKarten gewählt, welches an einer All-in-one-Plattform für Klimaanpassung arbeitet. Ziel ist es, Informationen zur Risikoanalyse, zur Finanzierung und zu den konkreten Maßnahmen in einer gemeinsamen Plattform zu integrieren, um die Planung von Klimamaßnahmen zu optimieren. Dieser Ansatz bescherte dem Team ein Preisgeld von EUR 5.000,- und 50 Pro-Bono Beratungsstunden von Deloitte.



„Es ist inspirierend zu sehen, wie engagiert sich die Start-ups mit den Herausforderungen unserer Zeit auseinandersetzen. Die unterschiedlichen Zugänge zu den Themen Energie, Nachhaltigkeit und Klimaschutz zeigen eindrucksvoll, wie viel Innovationspotenzial und wirtschaftliche Dynamik in diesen Ideen steckt“, betont Hinnerk Hansen, Gründer und Geschäftsführer des Impact Hub Vienna.

Zum Download:

Foto Harald Breit Credits Deloitte/feelimage

Foto Hinnerk Hansen Credits Markus Sepperer

Foto Gewinnerteam 1. Platz – BauBlocks Credits Cochic Photography

Foto Gewinnerteam 2. Platz – Khoch3 KlimaKarten Credits Cochic Photography

Gruppenfoto Grow Finale Credits Cochic Photography



Deloitte Future Fund ist das Dach, unter dem alle Corporate-Responsibility-Aktivitäten von Deloitte Österreich gebündelt werden. In diesem Rahmen werden langfristige Projekte mit sozialem und ökologischem Hintergrund sowohl finanziell als auch personell unterstützt. Zwei wichtige Säulen sind dabei die Schaffung von Perspektiven am Arbeitsmarkt und Maßnahmen gegen den Klimawandel. Deloitte leistet damit einen nachhaltigen Beitrag zur Bewältigung aktueller Herausforderungen an der Schnittstelle von Gesellschaft und Wirtschaft. Auch auf globaler Ebene setzt sich Deloitte im Rahmen der Projekte WorldClass und WorldClimate für eine nachhaltige Zukunft ein.



Deloitte Österreich ist der führende Anbieter von Professional Services. Mit rund 1.900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an 17 Standorten werden Unternehmen und Institutionen in den Bereichen Audit & Assurance, Tax, Strategy, Risk & Transactions und Technology & Transformation betreut. Kundinnen und Kunden profitieren von der umfassenden Expertise sowie tiefgehenden Branchen-Insights. Deloitte Legal und Deloitte Digital vervollständigen das umfangreiche Serviceangebot. Deloitte versteht sich als smarter Impulsgeber für den Wirtschaftsstandort Österreich. Der Deloitte Future Fund setzt Initiativen im gesellschaftlichen und sozialen Bereich. Als Arbeitgeber verfolgt Deloitte den Anspruch, "Best place to work" zu sein. Mehr unter www.deloitte.at.



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