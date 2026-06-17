Sommerfest im Belvedere 21 mit Konzert von Mavi Phoenix und Artist Talk mit Miao Ying

Wien (OTS) -

Am 10. Juli 2026 lädt das Belvedere 21 von 16 bis 24 Uhr zum Sommerfest bei freiem Eintritt. Besucher*innen erwartet ein vielfältiges Programm mit Ausstellungen, Führungen, Workshops, Musik und Gesprächen im Museum und im Skulpturengarten. Den musikalischen Höhepunkt des Abends bildet ein Konzert von Mavi Phoenix um 21 Uhr.

Zu sehen sind die neu eröffneten Ausstellungen Stellprobe. Sammlungszugänge der letzten Dekade in einem Display von Heimo Zobernig sowie Miao Ying. Come, Sit, Stay. Impulsführungen mit dem Team der Kunstvermittlung und eine Curator’s Tour laden dazu ein, künstlerische Positionen, Sammlungsgeschichten und die kuratorischen Ideen hinter den Ausstellungen näher kennenzulernen. Um 18 Uhr spricht Miao Ying im Artist Talk mit Kurator Sergey Harutoonian über künstliche Intelligenz und digitale Bildwelten in ihrer künstlerischen Praxis.

Im offenen Atelier können Kinder und Familien mit leuchtenden Farben malen und glitzernde Tonfiguren gestalten. Das neue Belvedere Game Future Traces lädt Besucher*innen dazu ein, Skulpturen im Außenraum zu erkunden und dabei auch die Geschichte und Architektur des Belvedere 21 aus neuen Perspektiven kennenzulernen.

Im Blickle Kino präsentieren Studierende des Lehrgangs Digitale Kunst (UBERMORGEN) der Universität für angewandte Kunst Wien von 16 bis 17.30 Uhr ihre Abschlussarbeiten. Um 20 Uhr steht dort ein Screening mit Live-Konzert von DIRTY RAIN auf dem Programm.

Für weitere Musik und Begegnung sorgen DJ-Sets sowie der Chor der schönen Aussichten unter der Leitung von Bernadette La Hengst. Der offene Chor wurde im Rahmen des Community-Outreach-Programms gegründet und bringt um 19 Uhr gemeinsam entwickelte Lieder über „schöne Aussichten“ und das gute Leben zur Aufführung.

Ab 21 Uhr präsentiert Mavi Phoenix mit Songs aus seinem aktuellen Album Drama Cowboy ein genreübergreifendes Werk zwischen Elektropop, alternativem Hip-Hop, Rock und Country-Einflüssen, das sich mit Fragen von Identität, Selbstinszenierung und radikaler Selbstakzeptanz auseinandersetzt.

#sommerfest21

Programm und Informationen

Pressebilder stehen HIER zum Download bereit.

Sommerfest im Belvedere 21

Eintritt und Programm frei, von 16 bis 24 Uhr

Datum: 10.07.2026, 16:00 Uhr

Art: Aufführungen/Bühne

Ort: Belvedere 21

Arsenalstraße 1

1030 Wien

Österreich

URL: https://www.belvedere.at/event/sommerfest-im-belvedere-21